Новое исследование групп риска

Группа американских исследователей выяснила, что именно тромбоз может увеличить риск смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Исследования провели на 4000 пациентов с COVID-19, которые были госпитализированы с марта 2020 года по август 2021 года.

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Все протестированные факторы риска были разделены на три основные группы, включая тромбоз и воспаление. Высокий уровень D-димера и высокий гематокрит (объем красных кровяных клеток в крови) считались риском тромбоза.

А высокий уровень С-реактивного белка, высокое соотношение нейтрофилов/лимфоцитов и низкий уровень сывороточного альбумина – риск воспаления. Ученые ежедневно оценивали влияние каждого биомаркера на смертность.

Тромбоз самый опасный

В результате исследователи назвали биомаркеры, связанные с тромбозом, сильными провоцирующими факторами внутрибольничных смертей от коронавируса. Как отмечают ученые, негативные последствия тромбоза, наблюдаемые в исследовании, могут быть связаны с отсутствием соответствующих антикоагулянтов и тромболитических препаратов.

Хотя гепарин обычно используется как антикоагулянт, степень его эффективность в предотвращении тромбоза у пациентов с COVID-19 все еще остается неизвестной. В целом, исследование подчеркивает необходимость дополнительных исследований пациентов с COVID-19, которые имеют тромбоз или повышенный риск развития тромбоза, чтобы улучшить прогноз заболевания и снизить смертность.

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