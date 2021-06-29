Назвали группу пациентов, у которых в 6 раз больший риск смерти от COVID-19

Американские ученые обнаружили отдельную группу высокого риска при COVID-19 – пациентов травматологических отделений. Даже молодой и здоровый мужчина, которому не посчастливилось заразиться коронавирусной инфекцией, а потом попасть в ДТП, имеет очень тяжелый клинический прогноз.

Как происходило исследование

Ученые исследовали 15,5 тысяч медицинских карт пациентов, поступивших в травматологические центры в период с марта по июль 2020 года. В это время в Пенсильвании был зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19, поэтому всех пациентов в отделение любого профиля обязательно тестировали на коронавирусную инфекцию.

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В этой выборке COVID-19 подтвердился у 219 человек, которых госпитализировали в сочетании с травмами, в том числе после ДТП, ножевых ранений, падений и несчастных случаев. Авторы исследования сравнили их показатели и клинические последствия с другими больными с аналогичными повреждениями.

Травмы и несчастные случаи повышают риск смерти от COVID-19

Результаты показали, что зараженные SARS-CoV-2 пациенты имеют 6-кратный риск смерти в сравнении со своими товарищами по несчастью, у которых нет инфекции.

Смертельные случаи фиксировались даже у тех людей, у которых были незначительные повреждения, и в других обстоятельствах они имели бы хорошие шансы на полное выздоровление.

Также в этой группе пациентов была выявлена двукратная вероятность венозной тромбоэмболии, почечной недостаточности и потребности в искусственной вентиляции легких.

Риск легочных осложнений у них в среднем выше в пять раз, причем для пациентов старше 65 лет эта вероятность была еще больше.

Наши результаты подчеркивают, насколько важно для больниц постоянно проверять госпитализированных пациентов, чтобы медработники знали об этом дополнительном риске и относились к таким больным с особой осторожностью и бдительностью,

– подчеркнули авторы исследования.