Антибиотики стоит принимать только по назначению врача

С 2000 по 2015 год употребление антибиотиков увеличилось на 65%, однако прямых причин к такому росту нет. Эксперты Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) опубликовали неутешительные данные о потенциальной взаимосвязи между злоупотреблением антибиотиков и ростом случаев рака кишечника.

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Риски развития рака кишечника

До сих пор ключевыми факторами риска рака кишечника считали чрезмерное употребление фаст-фуда, сладких газированных напитков, алкоголя, ожирение и малоподвижный образ жизни.

Теперь ученые предположили, что влиять на вероятность развития болезни может и чрезмерное количество антибиотиков.

Детали исследования

Чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали данные около 8 тысяч человек с раком кишечника и сопоставили результаты с людьми без онкологии в анамнезе.

Употребление антибиотиков увеличивало риск рака кишечника у людей всех возрастов и особенно у молодых.



Результаты анализа: У людей к 50 годам риски были выше на 50%.

У людей старше 50 лет риски были выше на 9%.

Какие именно антибиотики влияют на риски

Использование антибиотиков из класса хинол, сульфаниламидов и триметоприма (препараты широкого спектра действия) было связано с раком первой части толстой кишки.

Сейчас ученые планируют оценить связь между использованием антибиотиков и изменениями микробиома, которые могут сделать кишечник более уязвимым к раку. Лишь тогда можно будет выяснить причинно-следственную связь.

В то же время ученые отметили, что ограничить назначение (только в тех случаях, когда без антибиотиков обойтись нельзя) и прием антибиотиков следует уже сейчас.

Рак кишечника часто диагностируют поздно

Пока наихудшая ситуация наблюдается у молодых людей. У них рак кишечника чаще всего диагностируют на последних стадиях и часто это связано с тем, что всестороннее обследование, включая колоноскопию, чаще назначают лишь пожилым людям с аналогичными жалобами.

Каковы симптомы рака кишечника Изменения в работе кишечника – диарея, запор, изменение частоты дефекации и консистенции.

Кровь и слизь в кале.

Чувство частой потребности в дефекации, которое не проходит даже после посещения туалета.

Боль или спазмы в животе или спине, метеоризм.

Болевые ощущения во время дефекации.

Беспричинная усталость и слабость.

Резкая потеря веса, которая может указывать на опухоль на более поздней стадии.

Анемия.

На поздних стадиях заболевания пациент может также страдать от кишечной непроходимости.

Стоит знать! Большинство раковых опухолей развиваются медленно – в среднем 3 – 10 лет до появления симптомов заболевания. Из-за этого рак обнаруживают в основном уже на II или III стадии.