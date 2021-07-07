Антибиотики стоит принимать только по назначению врача
С 2000 по 2015 год употребление антибиотиков увеличилось на 65%, однако прямых причин к такому росту нет. Эксперты Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) опубликовали неутешительные данные о потенциальной взаимосвязи между злоупотреблением антибиотиков и ростом случаев рака кишечника.
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Риски развития рака кишечника
До сих пор ключевыми факторами риска рака кишечника считали чрезмерное употребление фаст-фуда, сладких газированных напитков, алкоголя, ожирение и малоподвижный образ жизни.
Теперь ученые предположили, что влиять на вероятность развития болезни может и чрезмерное количество антибиотиков.
Детали исследования
Чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали данные около 8 тысяч человек с раком кишечника и сопоставили результаты с людьми без онкологии в анамнезе.
Какие именно антибиотики влияют на риски
Использование антибиотиков из класса хинол, сульфаниламидов и триметоприма (препараты широкого спектра действия) было связано с раком первой части толстой кишки.
Сейчас ученые планируют оценить связь между использованием антибиотиков и изменениями микробиома, которые могут сделать кишечник более уязвимым к раку. Лишь тогда можно будет выяснить причинно-следственную связь.
В то же время ученые отметили, что ограничить назначение (только в тех случаях, когда без антибиотиков обойтись нельзя) и прием антибиотиков следует уже сейчас.
Рак кишечника часто диагностируют поздно
Пока наихудшая ситуация наблюдается у молодых людей. У них рак кишечника чаще всего диагностируют на последних стадиях и часто это связано с тем, что всестороннее обследование, включая колоноскопию, чаще назначают лишь пожилым людям с аналогичными жалобами.
Каковы симптомы рака кишечника
- Изменения в работе кишечника – диарея, запор, изменение частоты дефекации и консистенции.
- Кровь и слизь в кале.
- Чувство частой потребности в дефекации, которое не проходит даже после посещения туалета.
- Боль или спазмы в животе или спине, метеоризм.
- Болевые ощущения во время дефекации.
- Беспричинная усталость и слабость.
- Резкая потеря веса, которая может указывать на опухоль на более поздней стадии.
- Анемия.
- На поздних стадиях заболевания пациент может также страдать от кишечной непроходимости.