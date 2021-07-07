Назвали группу препаратов, которые повышают риск рака кишечника до 50%

Употребление антибиотиков заметно увеличивает риск рака кишечника у людей любого возраста и особенно у молодых – у людей до 50 лет риски возрастают на 50%.

Антибиотики стоит принимать только по назначению врача

С 2000 по 2015 год употребление антибиотиков увеличилось на 65%, однако прямых причин к такому росту нет. Эксперты Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) опубликовали неутешительные данные о потенциальной взаимосвязи между злоупотреблением антибиотиков и ростом случаев рака кишечника.

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Риски развития рака кишечника

До сих пор ключевыми факторами риска рака кишечника считали чрезмерное употребление фаст-фуда, сладких газированных напитков, алкоголя, ожирение и малоподвижный образ жизни.

Теперь ученые предположили, что влиять на вероятность развития болезни может и чрезмерное количество антибиотиков.

Детали исследования

Чтобы прийти к такому выводу, ученые проанализировали данные около 8 тысяч человек с раком кишечника и сопоставили результаты с людьми без онкологии в анамнезе.

У людей к 50 годам риски были выше на 50%.

У людей старше 50 лет риски были выше на 9%.

Какие именно антибиотики влияют на риски

Употребление антибиотиков увеличивало риск рака кишечника у людей всех возрастов и особенно у молодых.

Использование антибиотиков из класса хинол, сульфаниламидов и триметоприма (препараты широкого спектра действия) было связано с раком первой части толстой кишки.

Сейчас ученые планируют оценить связь между использованием антибиотиков и изменениями микробиома, которые могут сделать кишечник более уязвимым к раку. Лишь тогда можно будет выяснить причинно-следственную связь.

В то же время ученые отметили, что ограничить назначение (только в тех случаях, когда без антибиотиков обойтись нельзя) и прием антибиотиков следует уже сейчас.

Рак кишечника часто диагностируют поздно

Пока наихудшая ситуация наблюдается у молодых людей. У них рак кишечника чаще всего диагностируют на последних стадиях и часто это связано с тем, что всестороннее обследование, включая колоноскопию, чаще назначают лишь пожилым людям с аналогичными жалобами.

Каковы симптомы рака кишечника Изменения в работе кишечника – диарея, запор, изменение частоты дефекации и консистенции.

Кровь и слизь в кале.

Чувство частой потребности в дефекации, которое не проходит даже после посещения туалета.

Боль или спазмы в животе или спине, метеоризм.

Болевые ощущения во время дефекации.

Беспричинная усталость и слабость.

Резкая потеря веса, которая может указывать на опухоль на более поздней стадии.

Анемия.

На поздних стадиях заболевания пациент может также страдать от кишечной непроходимости.

Большинство раковых опухолей развиваются медленно – в среднем 3 – 10 лет до появления симптомов заболевания. Из-за этого рак обнаруживают в основном уже на II или III стадии.