Назвали группы людей, которые чаще всего повторно болеют коронавирусом

Через полтора года стало понятно, что иммунитет к коронавирусу не вечен, и риск заразиться снова сохраняется даже после прививки. Авторы нового исследования оценили вероятность повторного инфицирования и выяснили, у кого больше шансов еще раз получить положительный ПЦР-тест.

Ученые проанализировали данные из 62 американских клиник о состоянии здоровья более 9,1 тысячи пациентов, которые были госпитализированы с тяжелым течением COVID-19 до ноября 2020 года.

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Риск повторного заражения

Результаты показали, что 63 человека (менее 1%) заразились повторно в среднем через 3,5 месяца после выписки из стационара. Два человека умерли.

В целом, практически у всех пациентов показатели дыхательной и печеночной недостаточности были ниже, чем после первого заражения, ни одному из них не понадобилась повторно вентиляция легких. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что во второй раз пациенты получали более эффективную терапию, поскольку врачи получают все больше новых данных о лечении COVID-19, исключая токсичные и ненужные препараты.

Хотя повторное заражение оказалось легче, чем первичное инфицирование, с ним была связана большая летальность,

– отметили ученые.

Кто чаще всего повторно болеет коронавирусом

Авторы исследования также определили потенциальные группы риска для повторного заражения: так, у курильщиков вероятность реинфекции почти в два раза выше, чем у людей без никотиновой зависимости.

Наличие бронхиальной астмы повышает этот риск в три раза, принадлежность к темнокожей расе – в два раза. При этом среди пациентов, заразившихся дважды, не было существенных различий по возрасту и полу.