Продукти з тривалим терміном придатності – це зручно, погоджуємось! Але нове дослідження доводить, що оброблені харчові продукти можуть містити інгредієнт, який завдає великої шкоди імунній системі людини.

Яка це добавка

Це трет-бутилгідрохінон, також відомий як харчова добавка Е319.

Американські дослідники провели масштабне дослідження та виявили більше тисячі продуктів містять хімічну речовину, яка збільшує термін зберігання їжі. Результати дослідження опублікували в Міжнародному журналі екологічних досліджень і громадської охорони здоров’я.

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Де використовують консервант

Її часто додають в заморожені напівфабрикати, чипси, маргарин, майонез, супи та пюре швидкого приготування, сухі суміші для випічки.

Чому він шкідливий

Проведені на тваринах тести показали, що консервант може впливати на білки імунних клітин і порушувати здоров’я імунної системи як у тварин, так і у людей.

Щобільше, вчені припустили, що добавка може послабити ефективність вакцин проти коронавірусу, а також посилювати харчову алергію.

Перспектива дослідження

Робота також показала, що виробники можуть виробляти оброблені харчові продукти без потенційно небезпечних добавок.

Споживачі повинні уважно читати етикетки на харчових продуктах і за можливості надавати перевагу свіжим продуктам без тривалого терміну придатності.