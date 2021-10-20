Исследование вейпа

Чтобы оценить, насколько электронные сигареты полезны в отказе от обычного курения, ученые из Калифорнийского университета воспользовались данными национального исследования с участием 13,6 тысячи американцев.

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Все они были курильщиками, которые недавно отказались от своей привычки в пользу вейпинга. В течение трех лет наблюдательного периода участники трижды в год проходили опросы, в которых рассказывали об изменениях.

Вейп – худший способ бросить курить

После второго года наблюдений выяснилось, что примерно 50% добровольцев полностью отказались от табачных сигарет. Однако отказаться от всех видов курения, включая вейпинг, смогли только 41,5% добровольцев.

Самым большим открытием было то, вейпинг оказался наименее эффективным способом отказа от курения – вероятность возвращения к вредным привычкам была на 8,5% выше по сравнению с другими методами (никотиновыми пластырями, медикаментозной терапией и др.).

Если бы переход на электронные сигареты был эффективным способом бросить курить, то у тех, кто это сделал, было бы гораздо меньше рецидивов. Мы не нашли этому доказательств,

– отметили авторы исследования.

Недавно в электронных сигаретах обнаружили тысячи неизвестных соединений. О некоторых из них производители даже не упоминали.