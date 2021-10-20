Назвали худший способ бросить курить

Курильщикам, которые никак не могут отказаться от своей привычки, часто рекомендуют бросать постепенно, в том числе путем перехода на электронные сигареты, не содержащие табака. Новое исследование показало, что эти полумеры абсолютно неэффективны на пути отказа от курения.

Исследование вейпа

Чтобы оценить, насколько электронные сигареты полезны в отказе от обычного курения, ученые из Калифорнийского университета воспользовались данными национального исследования с участием 13,6 тысячи американцев.

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Все они были курильщиками, которые недавно отказались от своей привычки в пользу вейпинга. В течение трех лет наблюдательного периода участники трижды в год проходили опросы, в которых рассказывали об изменениях.

Вейп – худший способ бросить курить

После второго года наблюдений выяснилось, что примерно 50% добровольцев полностью отказались от табачных сигарет. Однако отказаться от всех видов курения, включая вейпинг, смогли только 41,5% добровольцев.

Самым большим открытием было то, вейпинг оказался наименее эффективным способом отказа от курения – вероятность возвращения к вредным привычкам была на 8,5% выше по сравнению с другими методами (никотиновыми пластырями, медикаментозной терапией и др.).

Если бы переход на электронные сигареты был эффективным способом бросить курить, то у тех, кто это сделал, было бы гораздо меньше рецидивов. Мы не нашли этому доказательств,

– отметили авторы исследования.

Недавно в электронных сигаретах обнаружили тысячи неизвестных соединений. О некоторых из них производители даже не упоминали.