Исследователи утверждают, что употребление винограда сдерживает воспаления и канцерогенное действие ультрафиолетовых лучей на кожу.

Ученые из Медицинской школы Алабамы университета в Бирмингеме решили исследовать, может ли активное потребление винограда защищать кожу от канцерогенного воздействия ультрафиолетового излучения.

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Как проводилось исследование

Ученые провели эксперименты с 19 взрослыми здоровыми добровольцами со светлой кожей (I-III фототипа по шкале Фитцпатрик).

В течении 2 недель они ежедневно съедали по 75 граммов лиофилизированного порошка плодов винограда.

Работа показала, что пероральное потребление винограда оказывает систематическое положительное влияние, учитывая сдерживание воспаления и "ремонт",

– заявил дерматолог Аллен Оук.

Ученые заметили, что от защитного крема отказываться не стоит. Но виноград может послужить дополнительной защитой от солнца.

Также ученые обнаружили, что местное нанесение экстракта зерен винограда, особенно богатого полифенолами, которые снижает "обгорание" под ярким солнцем.

Вещества, содержащиеся в винограде

Плоды винограда богаты полифенолами, в частности катехином и другими флавоноидами, элаговой кислотой и другими дубильными веществами, а еще ресвератролом – соединение, полезные свойства которого исследуют уже давно.