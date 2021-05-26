Речь идет о лекарстве от артрита

Метотрексат применяют, как средство лечения состояний, связанных с воспалительными системными состояниями, в частности ревматоидного артрита и псориаза.

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Детали исследования

Хотя в ходе клинических испытаний ученые обнаружили, что мРНК-вакцины против COVID-19 формируют эффективный иммунный ответ у более чем 90% здоровых взрослых, в то же время неизвестно, является ли иммунный ответ столь же устойчивым у пациентов с иммуноопосредованными воспалительными заболеваниями (IMID), которые принимают иммуномодулирующие препараты.

Следовательно, исследование оценивает иммунный ответ на вакцину мРНК Pfizer-BioNTech COVID-19 у 82 пациентов с иммуноопосредованными воспалительными заболеваниями (в основном псориаз и ревматоидный артрит), получавших метотрексат или альтернативный иммуномодулятор.

Уровень антител во время приема подобных лекарств – ниже

Результаты свидетельствуют, что вакцина Pfizer-BioNTech индуцировала адекватные уровни антител у пациентов, принимавших метотрексат, на треть реже, по сравнению со здоровыми участниками и пациентами с IMID, которые употребляли другие иммуномодулирующие препараты.

Достаточные уровни антител получили более чем 90% из 208 здоровых участников и 37 пациентов, которые получали пероральные биологические препараты, и только 62% из 45 пациентов, которые принимали метотрексат.

Кроме того, несмотря на то, что вакцинация сформировала активированные ответы CD8+ Т-клеток у здоровых участников и пациентов с иммуноопосредованными воспалительными заболеваниями, которые не употребляли метотрексат, такая индукция не наблюдалась у пациентов, принимавших метотрексат. Т-клетки — еще одна часть системы иммунной защиты организма.

Исследование имеет недостатки

Исследование не может установить причинно-следственную связь, а также авторы признали, что исследование охватило небольшую выборку участников и только один тип мРНК вакцины против COVID-19.

Они также отмечают, что пациенты с IMID, которые принимали метотрексат, в целом были старше, чем группа сравнения (средний возраст 63 против 49 лет), что потенциально может объяснить некоторые различия в иммуногенности.