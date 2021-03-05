Новое исследование, вклад в которое сделали не менее 180 научных учреждений, выявило, у каких групп людей риск заражения COVID-19 самый высокий. Оказалось, что среди них мужчины, курильщики и люди пожилого возраста.

Как происходило исследование

Авторы исследования изучили РНК 1,3 миллиона клеток носовой полости и дыхательных путей 228 человек, которые не болели COVID-19. Полученную информацию ученые проанализировали, используя данные Атласа клеток человека, который описывает клеточные основы различных болезней.

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Мы фокусировались на факторах входа вируса в различных органах и клетках различного типа, которые обычно поражает коронавирус. Мы обнаружили, что курение, пол и возраст играют важную роль в том, насколько просто SARS-CoV-2 проникает в клетки, размножается и распространяется в организме

– отметили ученые.

Как коронавирус попадает в организм

АПФ2 – фермент, который располагается на поверхности многих клеток человека. Коронавирус SARS-CoV-2 соединяется с ним, чтобы проникнуть в организм. Ранее в экспериментах на культурах клеток человека и на мышах показали, что чем больше этого фермента в клетках, тем больше вирусов проникает в них (выше вирусная нагрузка). Для попадания в клетку вирусов также нужен фермент мембранно-связанная сериновая протеаза 2 (TMPRSS2).

Группы риска

Ученые обнаружили, что у мужчин, которые курят и пожилых людей в клетках, выстилающих дыхательные пути, было больше фермента АПФ2. Ген TMPRSS2 у пожилых людей и мужчин также оказался более выраженным, чем у других.

Таким образом, коронавирусу может быть проще инфицировать людей пожилого возраста, курильщиков и мужчин. Ученые считают, что новые данные – дополнительный аргумент сделать приоритет для вакцинации этих групп людей.