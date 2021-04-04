Ученые обнаружили, что напитки с сахаром провоцируют проблемы с памятью. Все из-за того, что микробиом кишечника таки связан с мозгом.

Нейробиолог Скотт Каноски много лет изучал связь между питанием и функционированием мозга. Эксперименты на крысах продемонстрировали, что употребление сладких напитков ухудшает функцию памяти у крыс и изменяет микробиом кишечника.

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Во время последних исследований он вместе с учеными из Калифорнийского университета и Университета Джорджии выяснил, существует ли прямая связь между изменениями в микробиоме и памятью.

Как проводился эксперимент:

Ученые дали крысам-подросткам свободный доступ к сладкому напитку.

Примерно через месяц грызуны стали взрослыми, поэтому исследователи проверили 2 вида их памяти: ту, что связана с гиппокампом и ту, которая контролируется периферической корой.

Исследователи обнаружили, что у животных, которые потребляли много сладкого напитка, чаще возникали проблемы с памятью, связанной с гиппокампом . При этом сахар не влиял на воспоминания, за которые отвечает периферическая кора.

. При этом сахар не влиял на воспоминания, за которые отвечает периферическая кора. После этого группа ученых проверила микробиомы кишечника крыс и нашла различия между группами, которые пили простую воду и воду с сахаром. У тех, кто лакомился сладкими напитками, было больше популяций двух особых видов кишечных бактерий – Parabacteroides distasonis и Parabacteroides johnsonii.

Виноваты в этом бактерии

После эксперимента исследователи решили определить, могут ли Parabacteroides без помощи сахара влиять на функцию памяти крыс. Поэтому ученые пересадили выращенные в лаборатории бактерии в кишечник молодых животных, которые пили только воду. У грызунов, получивших бактерии, память ухудшилась почти так же, как и у крыс, потреблявших сахар. Но у них обнаружили нарушения памяти и в периферической коре.

Напоследок биологи изучили активность генов в гиппокампе и сравнили крыс, которые пили воду с сахаром, обычную воду, и тех, кому пересадили бактерии. Активность генов не изменилась только у тех крыс, которые пили обычную воду.

Это исследование еще раз доказывает, что изменения функций мозга могут быть вызваны изменениями микробиома кишечника.

В дальнейшем ученые планируют определить, может ли здоровая диета и спорт повернуть вспять вред, вызванный повышенным потреблением сахара.