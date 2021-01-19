Долгожданная прививка против COVID-19 может не обеспечить необходимый уровень защиты, если ваш организм ослаблен длительным стрессом и переживаниями, предупреждают психологи. Есть и хорошие новости: несколько простых действий помогут вам подготовиться к вакцинации.

Депрессия, тревожность и постоянный стресс – распространенные последствия пандемии COVID-19. В США в первые месяцы пандемии продажи транквилизаторов увеличились на 34%, а количество выписанных рецептов на антидепрессанты и снотворные – на 19% и 15%.

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Ученые Университета штата Огайо предупредили, что все эти факторы могут повлиять на способность организма производить иммунный ответ после получения вакцины.

Влияние психического состояния на выработку антител

Авторы статьи приводят в пример исследование 1996 года, в котором оценивалась выработка антител после вакцинации от гриппа у людей, которые круглосуточно ухаживали за пациентами с тяжелой деменцией, и в связи с этим находились в постоянном стрессе. В течение четырех недель после прививки лишь 38% участников исследования имели клинически значимый антительный ответ на вакцину.

В то же время в контрольной группе людей, которые не занимались уходом за больными, четырехкратный рост антител был в 66%. Авторы исследования объясняют этот феномен повышенным уровнем кортизола (гормона стресса) у тех, кто постоянно находится в напряжении и тревоге.

Ученые отметили, что депрессия может усилить и продлить острый воспалительный ответ на вакцинацию и снизить способность организма бороться с инфекциями. Одиночество и социальная изоляция также не способствуют усилению защитных функций организма: по данным исследования 2002 года, у студентов, которые имеют проблемы с социализацией, заметили сниженный уровень антител после вакцинации от менингита.

Как подготовиться к вакцинации от коронавируса