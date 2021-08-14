Назвали нетипичные признаки выпадения волос, которые сигнализируют об облысении

Часто выпадение волос происходит постепенно. Но иногда это может проявиться внезапно и резко.

Поэтому американские ученые подробно рассказали о признаках и симптомах выпадения волос. Там отмечают, что они могут быть незаметными.

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А сам процесс облысения может длиться от нескольких месяцев до лет, прежде чем вы заметите это. И проявляются первые признаки по-разному, поэтому следует не упустить "первые звоночки".

Главные признаки облысения, которые вы можете заметить:

постепенное утоньшение волос на голове;

лысина, которая медленно увеличивается;

залысины становятся заметными с каждым годом,

тонкий хвост.

Выпадение также может застать вас врасплох

Иногда можно даже наблюдать:

лысину, которая появляется в течение 1 – 2 дней

волосы при расчесывании выпадает кусками;

большая часть волосы на голове начинает выпадать.

Нетипичные симптомы и другие признаки

Хотя уменьшение количества волос часто является единственным признаком выпадение волос, у некоторых людей появляются симптомы и другие признаки. У вас может быть потеря волос вместе с:

жжением или покалыванием – это испытывают некоторые люди с гнездовой алопецией;

или покалыванием – это испытывают некоторые люди с гнездовой алопецией; сильный зуд и болезненность в местах выпадения волос – если они возникают, возможно, у вас инфекция;

чешуйчатые залысины, часто с язвами или пузырями, которые открываются, и выделяют гной. Это часто означает, что у вас грибковая инфекция на коже головы;

или пузырями, которые открываются, и выделяют гной. Это часто означает, что у вас грибковая инфекция на коже головы; покраснение, отек и язвы, которые могут вызвать зуд и истечение гноя – это может быть вызвано заболеванием, которое называют фолликулит декальвант;

которые могут вызвать зуд и истечение гноя – это может быть вызвано заболеванием, которое называют фолликулит декальвант; чешуйчатые пятна псориаза на коже головы – у людей псориаз может появиться на коже головы, и это может вызвать временное выпадение волос.

Выпадение может начаться где угодно

Хотя выпадение волос обычно поражает кожу головы, некоторые состояния могут вызвать облысение на других участках тела. Такое заболевание называется гнездовая алопеция.

Что такое гнездовая алопеция? Это заболевание, которое может вызвать выпадение волос на любом участке тела. У людей с таким типом часто выпадают волосы на коже головы, но они также могут потерять часть (или все) волосы на бровях, ресницах, бороде, в носу, на лобке. Некоторые люди с алопецией теряют все волосы на теле.

Также волосы могут остаться на голове и исчезнуть в других местах. Это зависит от трения через тесную одежду, обувь или носки. Поэтому волосы могут выпадать там, где вы постоянно натирайте кожу.