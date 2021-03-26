Постковидний синдром или long-covid уже внесен в международную классификацию болезней-10 в формулировке "Post COVID-19 condition", и ученые со всего мира до сих пор собирают данные о его проявлениях и продолжительности. "Туман в голове", головные и мышечные боли, нарушение вкуса и обоняния – эти симптомы месяцами не исчезают у людей.

Как происходило исследование

Группа экспертов системы здравоохранения Northwestern Medicine проанализировала диапазон неврологических проявлений среди 100 пациентов с постковидним синдромом. Средний возраст участников составил 43 года, большинство из них – женщины. Все участники перенесли COVID-19 в легкой или умеренной форме, без пневмонии и потребности в госпитализации.

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Авторы исследования провели подробное неврологическое обследование всех пациентов, различные диагностические тесты, а также оценку когнитивных функций. Оказалось, что через пять месяцев после выздоровления у 85% лиц хранились минимум четыре неврологические симптомы.

Какие симптомы постковида чаще всего хранятся месяцами

Чаще всего пациенты жаловались:

постоянный "туман в голове", который мешает полноценно выполнять повседневные обязанности;

головные и мышечные боли;

нарушение обоняния и вкуса.

Многие пациенты также сообщали о других симптомах: хроническая усталость, одышка, боль в груди.

В целом, спустя почти полгода после выздоровления все участники сообщили, что не чувствуют себя полностью здоровыми. В среднем оценили степень своего выздоровления на 64%. Авторы исследования отметили, что состояние таких пациентов чаще всего улучшается со временем, но у некоторых пациентов симптомы сохраняются более 9 месяцев.

Примечательно также, что почти половина пациентов сообщала о диагностированной депрессии или тревожном расстройстве до COVID-19. Ученые предположили, что эти психические расстройства могут создавать нейропсихиатрическую уязвимость, которая влияет на развитие постковидного синдрома.



Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала