Ученые из США провели исследование, по итогам которого выяснилось, что такой неявный симптом, как чрезмерная потливость (гипергидроз), может сигнализировать о развитии онкологии.

Онкология и чрезмерное потоотделение

По данным специалистов из США, это проявление, особенно в ночное время, может свидетельствовать сразу о нескольких заболеваниях, пишет Express. Частое повторение этого симптома – это повод проконсультироваться с врачом.

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Онкологи назвали виды рака, которые вызывают у человека больше пота, чем обычно.

Лимфома.

Карциноидная опухоль.

Лейкемия.

Мезотелиома.

Рак костей.

Рак печени.

Причиной чрезмерной потливости в этих случаях является то, что заболевание изменяет уровень гормонов, вызывая приливы.

Другие причины чрезмерного потоотделения

Обычно для здорового человека повышенное потоотделение характерно в случаях, когда жарко, во время физических нагрузок, стресса.

Также гипергидроз может возникнуть из-за инфекционных болезней, как побочный эффект при приеме лекарств, а также из-за естественных гормональных изменений (пубертатный период, беременность, менопауза).

Ученые предупреждают, что чрезмерное потоотделение также может указывать на другие заболевания, в том числе связанные с эндокринной системой. Если же оно не обусловлено ни одним из указанных выше факторов, то стоит обратиться к специалистам.