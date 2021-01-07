Назвали новый неожиданный симптом рака
Ученые из США провели исследование, по итогам которого выяснилось, что такой неявный симптом, как чрезмерная потливость (гипергидроз), может сигнализировать о развитии онкологии.
Онкология и чрезмерное потоотделение
По данным специалистов из США, это проявление, особенно в ночное время, может свидетельствовать сразу о нескольких заболеваниях, пишет Express. Частое повторение этого симптома – это повод проконсультироваться с врачом.
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Онкологи назвали виды рака, которые вызывают у человека больше пота, чем обычно.
- Лимфома.
- Карциноидная опухоль.
- Лейкемия.
- Мезотелиома.
- Рак костей.
- Рак печени.
Причиной чрезмерной потливости в этих случаях является то, что заболевание изменяет уровень гормонов, вызывая приливы.
Другие причины чрезмерного потоотделения
Обычно для здорового человека повышенное потоотделение характерно в случаях, когда жарко, во время физических нагрузок, стресса.
Также гипергидроз может возникнуть из-за инфекционных болезней, как побочный эффект при приеме лекарств, а также из-за естественных гормональных изменений (пубертатный период, беременность, менопауза).
Ученые предупреждают, что чрезмерное потоотделение также может указывать на другие заболевания, в том числе связанные с эндокринной системой. Если же оно не обусловлено ни одним из указанных выше факторов, то стоит обратиться к специалистам.
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