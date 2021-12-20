Новый симптом Омикрона

Однако встречаются и нетипичные проявления этого варианта. В конце концов, специалисты продолжают исследовать вируса.

Интересно От головы до пят: как тревога разрушает наш организм

Помимо симптомов, очень похожих на те, которые испытывают люди, зараженные Дельтой, ученые назвали еще один нетипичный момент, характерный пока только для нового штамма Омикрон.

Специалисты сообщили о так называемом тумане в мозге. Это расплывчатый термин. Он означает чувство растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности ума.

Симптомы штамма Омикрон

Пациенты, которые инфицированы штаммом коронавируса Омикрон, обычно испытывают легкие симптомы. Большинство из них легко спутать с обычной простудой.

Есть 5 основных симптомов, которые считают специфическими именно для Омикрона:

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

ночная потливость.

Важно! По данным ВОЗ, симптомы Омикрона могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это длится 5 – 6 дней.

Штамм Омикрон: что надо знать

Этот вариант впервые обнаружили 9 ноября на юге Африки.

Во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили об очень высоком риске распространения штамма Омикрон.

26 ноября ВОЗ квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 как вызывающий беспокойство.

Согласно новым исследованиям в ЮАР, инфицированные Омикроном в 11 раз реже (лишь 1,7%) нуждаются в госпитализации, чем инфицированные Дельтой.

Недавно штамм коронавируса Омикрон обнаружили и в Украине. Всего он был найден уже 90 стран мира.

Важно Как украинцам защититься от штамма Омикрон: Ляшко дал 5 рекомендаций

Что ждать от Омикрона: смотрите видео