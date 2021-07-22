Назвали новый симптом развития деменции, который легко диагностировать

В большом исследовании ученые обнаружили, что риск деменции повышен не только при слабом слухе, но и со снижением способности различения слов. Возможно, лечение этого состояния поможет предотвращать развитие слабоумия.

Проблемы со слухом и деменция

Профилактика ухудшения слуха – перспективный способ профилактики слабоумия. Однако существуют различные формы тугоухости. Авторы нового исследования указывают, что важно знать, какие из них действительно связаны с деменцией.

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Дело в том, что возрастное нарушение слуха может быть обусловлено не только его притупление, но и ослаблением способности понимать речь в шумной обстановке. Последняя проблема развивается в связи с нарушением обработки звуковых сигналов в головном мозге.

Такие сбои обычная аудиометрия, которую использовали в большей части исследований связи деменции с нарушением слуха, определить неспособна: диагностировать это нарушение может только специальный тест.

Если сложности с различением слов в шумном помещении связаны с деменцией, то для ее профилактики недостаточно простого усиления звука с помощью слуховых аппаратов. В этом случае могут потребоваться другие методы реабилитации.

Способность распознавания речи – симптом деменции

Вопросы связи деменции и нарушения различения слов из-за шума изучен мало. Чтобы уточнить его, ученые провели большое исследование. Они проанализировали данные о 82 тысячах участников британского биобанка. Те были старше 60 лет, наблюдение длилось около 11 лет. Каждый из них прошел тест по различению слов в шумной среде, приближенной к условиям реальной жизни.

Ученые обнаружили:

что у людей с пониженной способностью различать звуки в шумном окружении риск деменции был выше на 61%;

различать звуки в шумном окружении риск деменции был выше на 61%; а со слабой способностью – на 91% по сравнению с риском у людей, которые слышали хорошо.

Это исследование показывает, что такие изменения могут быть не только симптомом, но и фактором риска деменции, который потенциально можно лечить,

– отметила ученая.