Как происходил сбор данных

Нейросеть разработал швейцарский научный проект Blue Brain. Чтобы исследовать и получать структурированную информацию из текстовых источников.

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Во время пандемии был открыт доступ к 400 тысячам исследований SARS-CoV-2 и других коронавирусов, опубликованы полные тексты почти трети из них.

Уровень сахара может влиять на тяжесть COVID-19

Команда Blue Brain обнаружила, что в этих исследованиях чаще всего упоминается биологическая переменная – метаболизм глюкозы. Исследователи сфокусировались на работах, которые рассматривали уровень сахара в крови в контексте респираторных заболеваний и коронавируса.

Так они смогли изучить роль этого показателя на различных этапах заражения и заболевания. Оказалось, что высокий уровень глюкозы связан с более тяжелым течением COVID-19: от поражения легких к тромбозам и полиорганной недостаточности.

Само же повышение показателя могут вызвать аномальный метаболизм, прием лекарств или введение моносахаридов. Blue Brain подчеркивает, что результаты не подтверждены экспериментально, и называет свои выводы гипотезой.

Ранее ученые обнаружили, что коронавирус может негативно влиять на поджелудочную железу и это может вызвать перепады уровня сахара в крови.