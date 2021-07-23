Назвали основные факторы, которые повышают риск смерти молодых людей от коронавируса

Коронавирусная инфекция имеет повышенную угрозу в первую очередь для пожилых людей, однако нередко в больницу попадают и молодые пациенты с тяжелыми осложнениями. Ученые назвали заболевания, которые повышают риск тяжелого течения у пациентов до 45 лет.

В ходе исследования специалисты проанализировали медицинские карты более 9,8 тысячи пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в период с марта по сентябрь 2020 года. Ученые сопоставили данные о смертности больных и хронических заболеваниях, которые были диагностированы до заражения.

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Рак – самая большая угроза

Авторы исследования выделили 36 различных состояний, которые имеют самую сильную связь с осложнениями и смертностью при COVID-19. У пациентов до 45 лет ключевыми факторами риска были онкологические заболевания в анамнезе – у таких больных более чем трехкратная вероятность смерти.

Другие болезни, которые увеличивают риск смерти от коронавируса

Также значительно ухудшают шансы на выздоровление хронические неврологические расстройства, ишемическая болезнь сердца, гематологические и эндокринные заболевания.

Примечательно, что связь онкозаболеваний с повышенным риском смертности была выявлена только у молодых пациентов, у пожилых людей она была значительно слабее.

Ученые также узнали, что COVID-19 представляет большую угрозу для людей с психическими заболеваниями, в том числе шизофренией, и нарушениями развития.

Раса и коронавирус

В исследовании подтвердилось и влияние принадлежности к расе и этническим группам: самый высокий риск смертности от коронавирусной инфекции был выявлен у азиатов, хотя в этой группе их было немного, всего 4,1%. На втором месте – чернокожие пациенты, на третьем – латиноамериканцы.