Продукты с длительным сроком годности – это удобно, согласны! Но новое исследование доказывает, что обработанные пищевые продукты могут содержать ингредиент, который наносит большой вред иммунной системе человека.

О какой добавке речь

Это трет-бутилгидрохинон, также известный как пищевая добавка Е319.

Американские исследователи провели масштабное исследование и обнаружили более тысячи продуктов содержащих химическое вещество, которое увеличивает срок хранения пищи. Результаты исследования опубликовали в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения.

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Где используют консервант

Ее часто добавляют в замороженные полуфабрикаты, чипсы, маргарин, майонез, супы и пюре быстрого приготовления, сухие смеси для выпечки.

Почему он вреден

Проведенные на животных тесты показали, что консервант может влиять на белки иммунных клеток и нарушать здоровье иммунной системы как у животных, так и у людей.

Более того, ученые предположили, что добавка может ослабить эффективность вакцин против коронавирус, а также усиливать пищевую аллергию.

Перспектива исследования

Работа также показала, что производители могут производить обработанные пищевые продукты без потенциально опасных добавок.

Потребители должны внимательно читать этикетки на пищевых продуктах и по возможности отдавать предпочтение свежим продуктам без длительного срока годности.