Нездоровое пищевое поведение после работы очень быстро сказывается на том, как человек собственно работает. К нему относят ночные перекусы и фастфуд.

Как происходило исследование

В новом исследовании приняли участие 97 человек, которые работали на полной ставке. В течение 10 дней подряд они три раза в сутки заполняли анкеты, которые им выдали ученые.

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Перед работой они отвечали на вопросы, связанные с физическим самочувствием и психологическим состоянием, отчитываясь в конце рабочего дня о различных аспектах работы, а вечером указывая, что едят и пьют. Больными пищевыми привычками в контексте данного исследования ученые называли употребление большого количества фастфуда, ощущение переедания, частые ночные перекусы.

Питание и самочувствие

Ученые обнаружили, что люди с указанными пищевыми привычками чаще, чем люди с более здоровым режимом питания, сообщали о плохом самочувствии утром. Они могли жаловаться на головную боль, боль в животе, диарею, а также часто страдали от чувства вины из-за нездоровой диеты.

Влияние питания на производительность на работе

Описанное плохое самочувствие, связанное с нездоровым пищевым поведением, повлияло и на рабочий день.

Люди, которые сообщали о нем реже других стремились взаимодействовать с коллегами.

В то же время они чаще действовали по стандартам избегающего поведения: чурались работы, затягивали ее.

Исследование показало, что эмоционально стабильные люди (которые хорошо справляются со стрессами) меньше чувствовали последствия нездорового вечернего питания. Они лучше работали и помогали коллегам, даже когда плохо себя чувствовали.

Ученые считают, что работодателям есть смысл вести пропаганду здорового питания и помогать сотрудникам нормально есть на работе. Это может улучшить здоровье людей и увеличить их работоспособность.