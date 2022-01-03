Разобрать некоторые популярные методы "избавления" от похмелья решили ученые из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона при поддержке фонда Maudsley NHS Foundation Trust, специализирующегося на психическом здоровье.

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Авторы нового исследования перепроверяли работы, в которых говорилось об эффективности различных фармакологических вмешательств для лечения и профилактики алкогольного похмелья.

Похмелье – что это?

Это постинтоксикационное состояние в результате злоупотребления алкогольными напитками. Он сопровождается неприятными психологическими и физиологическими последствиями, такими как головные боли, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Какие лекарства не помогут: результаты исследования

Авторы отчета провели систематический обзор 21 плацебо-контролируемого рандомизированного исследования. Всего приняли участие 386 человек.

Они оценивали любое "фармакологическое вмешательство или профилактику похмелья" с помощью разных веществ. Среди них:

  • настойки на экстракте гвоздики и красного женьшеня;
  • сок из корейской груши;
  • толфенамовая кислота;
  • пиритинол (ноотропное средство, полусинтетический водорастворимый аналог витамина B6);
  • куркумин;
  • дуолак ProAP4 (пробиотик);
  • экстракт плодов Hoveniadul или артишок;
  • опунцию;
  • природную серосодержащую аминокислоту L-цистеин (структурное основание кератина);
  • Morning-Fit (смесь из сухих дрожжей, нитрата тиамина, гидрохлорида пиридоксина и рибофлавина);
  • локсопрофен (нестероидный противовоспалительный препарат).

В некоторых исследованиях сообщалось о том, что общий показатель симптомов похмелья действительно статистически снижался. Однако все предложенные доказательства оказались неубедительными и недостаточными – чаще всего из-за методологических ограничений или неточных измерений.

Главный вывод: прием любых популярных лекарств и средств, особенно тех, которые активно рекламируются, чтобы помочь побороть похмелье, – не поможет.

"Симптомы похмелья могут вызвать мучения, влияют на работу и продуктивность. Пока самый надежный способ предотвратить симптомы похмелья – это воздержаться от приема алкоголя", – подытожил ведущий автор работы доктор Эммерт Робертс.

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Главные симптомы похмелья

Симптомы, которые возникают чаще всего из-за чрезмерного потребления напитков с этиловым спиртом и достигают "пика", когда концентрация алкоголя в крови возвращается примерно к нулю. Самые распространенные из них:

  • повышенная усталость;
  • жажда;
  • головная боль;
  • боли в мышцах;
  • тошнота;
  • дискомфорт в желудке;
  • головокружение;
  • чувствительность к яркому свету и резким звукам;
  • раздражительность;
  • нарушение координации;
  • потоотделение;
  • повышенное АД.

Иногда похмелье вызывает нарушение сна: хотя выпившие обычно быстрее засыпают, их отдых будет фрагментирован. Этим объясняют и ранние подъемы после бурной вечеринки и низкую производительность.

Также злоупотребление спиртным увеличивает уровень воспаления в организме.

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