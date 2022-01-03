Назвали популярные средства от похмелья, которые точно не помогут

Вопрос о том, как преодолеть похмелье, оброс многочисленными мифами, не имеющими научного подтверждения.

Разобрать некоторые популярные методы "избавления" от похмелья решили ученые из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона при поддержке фонда Maudsley NHS Foundation Trust, специализирующегося на психическом здоровье.

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Авторы нового исследования перепроверяли работы, в которых говорилось об эффективности различных фармакологических вмешательств для лечения и профилактики алкогольного похмелья.

Похмелье – что это? Это постинтоксикационное состояние в результате злоупотребления алкогольными напитками. Он сопровождается неприятными психологическими и физиологическими последствиями, такими как головные боли, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

Какие лекарства не помогут: результаты исследования

Авторы отчета провели систематический обзор 21 плацебо-контролируемого рандомизированного исследования. Всего приняли участие 386 человек.

Они оценивали любое "фармакологическое вмешательство или профилактику похмелья" с помощью разных веществ. Среди них:

настойки на экстракте гвоздики и красного женьшеня;

сок из корейской груши;

толфенамовая кислота;

пиритинол (ноотропное средство, полусинтетический водорастворимый аналог витамина B6);

куркумин;

дуолак ProAP4 (пробиотик);

экстракт плодов Hoveniadul или артишок;

опунцию;

природную серосодержащую аминокислоту L-цистеин (структурное основание кератина);

Morning-Fit (смесь из сухих дрожжей, нитрата тиамина, гидрохлорида пиридоксина и рибофлавина);

локсопрофен (нестероидный противовоспалительный препарат).

В некоторых исследованиях сообщалось о том, что общий показатель симптомов похмелья действительно статистически снижался. Однако все предложенные доказательства оказались неубедительными и недостаточными – чаще всего из-за методологических ограничений или неточных измерений.

Главный вывод: прием любых популярных лекарств и средств, особенно тех, которые активно рекламируются, чтобы помочь побороть похмелье, – не поможет.

"Симптомы похмелья могут вызвать мучения, влияют на работу и продуктивность. Пока самый надежный способ предотвратить симптомы похмелья – это воздержаться от приема алкоголя", – подытожил ведущий автор работы доктор Эммерт Робертс.

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Главные симптомы похмелья

Симптомы, которые возникают чаще всего из-за чрезмерного потребления напитков с этиловым спиртом и достигают "пика", когда концентрация алкоголя в крови возвращается примерно к нулю. Самые распространенные из них:

повышенная усталость;

жажда;

головная боль;

боли в мышцах;

тошнота;

дискомфорт в желудке;

головокружение;

чувствительность к яркому свету и резким звукам;

раздражительность;

нарушение координации;

потоотделение;

повышенное АД.

Иногда похмелье вызывает нарушение сна: хотя выпившие обычно быстрее засыпают, их отдых будет фрагментирован. Этим объясняют и ранние подъемы после бурной вечеринки и низкую производительность.

Также злоупотребление спиртным увеличивает уровень воспаления в организме.

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