Назвали популярные средства от похмелья, которые точно не помогут
Источник:Addiction
Вопрос о том, как преодолеть похмелье, оброс многочисленными мифами, не имеющими научного подтверждения.
Разобрать некоторые популярные методы "избавления" от похмелья решили ученые из Королевского колледжа Лондона и Южного Лондона при поддержке фонда Maudsley NHS Foundation Trust, специализирующегося на психическом здоровье.
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Авторы нового исследования перепроверяли работы, в которых говорилось об эффективности различных фармакологических вмешательств для лечения и профилактики алкогольного похмелья.
Это постинтоксикационное состояние в результате злоупотребления алкогольными напитками. Он сопровождается неприятными психологическими и физиологическими последствиями, такими как головные боли, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.
Какие лекарства не помогут: результаты исследования
Авторы отчета провели систематический обзор 21 плацебо-контролируемого рандомизированного исследования. Всего приняли участие 386 человек.
Они оценивали любое "фармакологическое вмешательство или профилактику похмелья" с помощью разных веществ. Среди них:
- настойки на экстракте гвоздики и красного женьшеня;
- сок из корейской груши;
- толфенамовая кислота;
- пиритинол (ноотропное средство, полусинтетический водорастворимый аналог витамина B6);
- куркумин;
- дуолак ProAP4 (пробиотик);
- экстракт плодов Hoveniadul или артишок;
- опунцию;
- природную серосодержащую аминокислоту L-цистеин (структурное основание кератина);
- Morning-Fit (смесь из сухих дрожжей, нитрата тиамина, гидрохлорида пиридоксина и рибофлавина);
- локсопрофен (нестероидный противовоспалительный препарат).
В некоторых исследованиях сообщалось о том, что общий показатель симптомов похмелья действительно статистически снижался. Однако все предложенные доказательства оказались неубедительными и недостаточными – чаще всего из-за методологических ограничений или неточных измерений.
Главный вывод: прием любых популярных лекарств и средств, особенно тех, которые активно рекламируются, чтобы помочь побороть похмелье, – не поможет.
"Симптомы похмелья могут вызвать мучения, влияют на работу и продуктивность. Пока самый надежный способ предотвратить симптомы похмелья – это воздержаться от приема алкоголя", – подытожил ведущий автор работы доктор Эммерт Робертс.
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Главные симптомы похмелья
Симптомы, которые возникают чаще всего из-за чрезмерного потребления напитков с этиловым спиртом и достигают "пика", когда концентрация алкоголя в крови возвращается примерно к нулю. Самые распространенные из них:
- повышенная усталость;
- жажда;
- головная боль;
- боли в мышцах;
- тошнота;
- дискомфорт в желудке;
- головокружение;
- чувствительность к яркому свету и резким звукам;
- раздражительность;
- нарушение координации;
- потоотделение;
- повышенное АД.
Иногда похмелье вызывает нарушение сна: хотя выпившие обычно быстрее засыпают, их отдых будет фрагментирован. Этим объясняют и ранние подъемы после бурной вечеринки и низкую производительность.
Также злоупотребление спиртным увеличивает уровень воспаления в организме.
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