Лосось, тунец, сельдь, скумбрия и другие виды жирной рыбы не только вкусны, но и полезны – это кладезь витаминов и полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые важны для здоровья. Ученые выяснили, что для людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний особенно важен рыбный рацион.

Польза рыбы

Ранее исследования показывали, что чем больше продуктов, которые содержат омега-3 кислоты (в первую очередь, рыбы), едят люди, тем реже у них развиваются болезни сердца. Аналогично, сердечно-сосудистый риск ниже у людей, у которых в крови выше уровень омега-3 жирных кислот. Употреблять жирную рыбу 1-2 раза в неделю для профилактики болезней сердца рекомендуют и в США, и в Европе.

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Новое исследование

В новом обзоре, который провела международная группа ученых, оценивалась связь регулярного употребления жирной рыбы со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты проанализировали результаты четырех исследований, которые включали данные о состоянии здоровья и рационе более 191 500 человек из 58 стран на шести континентах.

Из них 51 700 имели различные сердечно-сосудистые заболевания или перенесшие инсульт, 139 800 человек считались здоровыми. Добровольцы участвовали в различных опросах, в которых сообщали о своих пищевых привычках. Средняя продолжительность наблюдений составила 7,5 лет.

Рыба помогает людям с болезнями сердца

Результаты не подтвердили профилактического эффекта употребления жирной рыбы для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей. Однако в группе пациентов, которые уже страдают от болезней сердца или перенесли инсульт, частота развития новых сердечно-сосудистых патологий снижалось на 16% при употреблении всего двух порций (175 граммов) жирной рыбы в неделю.

Примечательно, что эта связь не подтвердилась при увеличении нормы потребления до 350 граммов в неделю, то есть нет никакого смысла есть еще больше рыбы, чтобы снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний.

Это исследование имеет важное значение для выработки рекомендаций по потреблению рыбы, которая может оказать умеренную пользу для здоровья пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями,

– подчеркнули ученые.