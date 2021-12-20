Более года препараты на основе антител от Regeneron и Eli Lilly были популярными препаратами для лечения раннего COVID-19. Это средства на основе антител, которые предотвращают тяжелое течение болезни и госпитализации.

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Но оба производителя лекарств недавно предупредили – лабораторные исследования показывают, что их методы лечения значительно менее эффективны против штамма Омикрон, поскольку тот содержит десятки мутаций, которые затрудняют атаку антител на вирус.

И хотя разработчики заявили, что могут быстро разработать новые антитела, ожидается, что они появятся не раньше, чем через несколько месяцев.

Остался лишь 1 препарат, который может помочь

Антитела от британского производителя лекарств GlaxoSmithKline лучше всего подходит для борьбы с Омикроном. Препарат Glaxo специально разработали для связывания с частью вируса, которая с меньшей вероятностью мутирует. Ранние исследования на лабораторно смоделированном Омикроне показали перспективные результаты.

Но он не является широко доступным, в частности в США. Врачи готовятся к дефициту этого лекарственного средства, ведь поставки "крайне ограничены".

До сих пор непонятно, вызывает ли Омикрон осложненное течение болезни

Ученые со всего мира стремятся понять, какое течение коронавируса вызывает Омикрон и насколько легко он ускользает от защиты от предыдущей инфекции, вакцинации и препаратов на основе антител.

Мы определенно увидим рост госпитализаций. Если у нас будет недостаток антител, то это, безусловно, будет способствовать тому, что гораздо больше пациентов попадут в больницу,

– сказал доктор Джеймс Катрелл из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета.

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон

Источник: BBC