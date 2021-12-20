Назвали препараты, которые не помогают для лечения Омикрона
Источник:MedicalXpress
Два стандартных препарата, которые в США использовали для лечения коронавируса, вряд ли подействуют против нового штамма Омикрон. В больницах США бьют тревогу.
Более года препараты на основе антител от Regeneron и Eli Lilly были популярными препаратами для лечения раннего COVID-19. Это средства на основе антител, которые предотвращают тяжелое течение болезни и госпитализации.
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Но оба производителя лекарств недавно предупредили – лабораторные исследования показывают, что их методы лечения значительно менее эффективны против штамма Омикрон, поскольку тот содержит десятки мутаций, которые затрудняют атаку антител на вирус.
И хотя разработчики заявили, что могут быстро разработать новые антитела, ожидается, что они появятся не раньше, чем через несколько месяцев.
Остался лишь 1 препарат, который может помочь
Антитела от британского производителя лекарств GlaxoSmithKline лучше всего подходит для борьбы с Омикроном. Препарат Glaxo специально разработали для связывания с частью вируса, которая с меньшей вероятностью мутирует. Ранние исследования на лабораторно смоделированном Омикроне показали перспективные результаты.
Но он не является широко доступным, в частности в США. Врачи готовятся к дефициту этого лекарственного средства, ведь поставки "крайне ограничены".
До сих пор непонятно, вызывает ли Омикрон осложненное течение болезни
Ученые со всего мира стремятся понять, какое течение коронавируса вызывает Омикрон и насколько легко он ускользает от защиты от предыдущей инфекции, вакцинации и препаратов на основе антител.
Мы определенно увидим рост госпитализаций. Если у нас будет недостаток антител, то это, безусловно, будет способствовать тому, что гораздо больше пациентов попадут в больницу,
– сказал доктор Джеймс Катрелл из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета.
Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон
Источник: BBC
- Штамм B.1.1.529 впервые зафиксировали ученые из Имперского колледжа Лондона. Неизвестный ранее вариант коронавируса обнаружили в образцах пациентов из ЮАР.
- Омикрон выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.
- Вирус сильно отличается от оригинала, который появился в Ухане. То есть теоретически вакцины, разработанные на основе исходного штамма, могут быть менее эффективными против симптоматического течения болезни.
- B.1.1.529 обладает способностями штаммов Дельта и Бета – уклонения от иммунитета и быстрое распространение. И при этом он имеет значительно большее количество мутаций.
- По состоянию на 20 декабря Омикрон зафиксировали в более чем 90 странах мира.