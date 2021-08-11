Новое исследование

Ученые воспользовались данными проспективного шведского исследования здоровья женщин, а также – исследования сердечно-сосудистых заболеваний среди датчан. В общей сложности в них приняли участие 2,4 тысячи женщин из Швеции и Дании, которые родились с 1908 по 1952 годы.

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Оба исследования включали информацию о росте каждого участника на момент начала исследования, когда им было от 30 до 60 лет, затем через 10 – 13 лет. Ученые отслеживали смертность среди них в течение 19 лет, главным образом сосредоточившись на причинах и возможных факторах, которые могли на это повлиять. Например, индекс массы тела, вредные привычки, физическая активность в разные периоды жизни, уровень образования.

Уменьшение роста повышает риск смерти женщин

За период наблюдения 625 участников умерли.

По оценкам ученых, уменьшение роста на сантиметр было связано с повышенной смертностью от всех причин на 14% среди шведских женщин и на 21% в датских.

Значительное снижение роста, то есть больше, чем на два сантиметра, усиливало эту связь еще больше: 74% в шведок и 80% в данок.

Объединенный анализ данных показал, что существенное уменьшение роста удваивает вероятность смерти от инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний и на 71% – от всех причин.

Эти результаты подтвердились даже после тщательной корректировки с учетом всех важных факторов.

К снижению роста были менее склонны невысокие участники, а также те, кто на момент включения в исследование были физически активными и участвовали в различных спортивных соревнованиях.

Почему существует связь

Авторы предположили, что связь между уменьшением роста и повышенным риском смертности может быть обусловлена различными факторами, которые было невозможно отследить: например, низкая физическая активность в детстве, состояние костей, наличие заболеваний и лечение.