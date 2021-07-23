Назвали признаки, которые повышают риск возникновения постковидного синдрома

Ученые со всего мира пытаются понять, почему одни люди выздоравливают от коронавирусной инфекции, а другие месяцами не могут избавиться от ее последствий. Новый обзор исследований показал, что некоторые признаки как минимум указывают на риск развития постковидного синдрома.

Как происходило исследование

Группа ученых по изучению постковидного синдрома из Университета Бирмингема провела обзор больших 27 исследований из разных стран, посвященных феномену long covid. Авторы новой работы поставили перед собой цель выделить возможные симптомы и факторы риска долгосрочных последствий коронавирусной инфекции.

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Как часто возникает постковидный синдром

Результаты показали, что примерно у каждого пятого пациента симптомы коронавирусной инфекции сохраняются через пять недель после заражения, а у 10% они остаются даже через три месяца. И хотя "ковидный след" иногда обнаруживается даже у бессимптомных носителей SARS-CoV-2, чаще всего это состояние характерно для людей, имевших в острый период COVID-19 не менее пяти проявлений заболевания.

У кого чаще всего возникает постковід

К факторам риска развития постковидного синдрома относится в первую очередь женский пол: известно, что мужчины больше подвержены тяжелому течению и смертности от COVID-19, однако у женщин намного чаще (70 – 80%) сохраняются долгосрочные последствия инфекции.

Кроме того, вероятность long covid повышена у пожилых людей и пациентов, которые во время болезни были госпитализированы и нуждались в кислородной поддержке, страдали от одышки и боли в груди.

Среди сопутствующих заболеваний, которые повышают риск развития постковидного синдрома, авторы выделили гипертонию, болезни легких и астму.

Ученые также выяснили, что люди, которые пережили госпитализацию, подвергались огромному риску посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) – тяжелое психоэмоциональное состояние, которое может длиться более чем месяц и сопровождаться тревогой, бессонницей, депрессией, паническими атаками. Почти каждый четвертый пациент, который проходил лечение в стационаре, страдает от тревоги и депрессии через шесть месяцев после заражения.