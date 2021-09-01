Назвали продукт, который повышает риск развития сахарного диабета у женщин

Ученые из США пришли к выводу, что употребление красного мяса повышает риск диабета у женщин. Исследование длилось 8 лет.

В исследовании приняли участие 37,3 тысячи женщин в возрасте от 45 лет и старше. На момент исследования ни одна из них не страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и диабетом 2 типа.

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Наши данные показывают, что частое потребление всего красного мяса, особенно различных мясных продуктов, может увеличить риск развития диабета 2 типа у женщин,

– говорится в сообщении.

Так, всего во время исследования диабетом 2 типа заболели 1 558 женщин. Все они употребляли красное мясо в чрезмерных количествах – как обработанное, так и необработанное

Выводы исследования:

Согласно подсчетам, частое потребление красного мяса (более 5 раз в неделю) значительно увеличивает риск развития диабета 2 типа.

Основные симптомы диабета:

Источник: МОЗ

чрезмерное мочеотделение,

жажда,

постоянное чувство голода,

потеря в весе,

чувство усталости,

ухудшение зрения.

Как уберечься от диабета 2 типа

Для того чтобы снизить риски диабета, необходимо придерживаться здорового образа жизни: держать нормальный вес, заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю, придерживаться здорового питания, ограничить количество сахара и насыщенных жиров и, не менее важно, воздерживаться от табакокурения.