Несмотря на то, что глюкоза необходима для роста новых клеток, ученые доказали, что именно низкое содержание глюкозы способствует производству специфических клеток, которые необходимы для восстановления мышц.

Сахар препятствует наращиванию мышц

Работа ученых из Токийского университета также объясняет причину потери мышечной массы у диабетиков. Их исследование показало, что сателлитные клетки скелетных мышц, которые принадлежат к особому типу стволовых клеток и играют ключевую роль для восстановления мышц, лучше размножаются в среде с низким содержанием глюкозы.

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Последние исследования показывают, что ежедневная работа сателлитных клеток помогает восстановить повреждения и поддерживать мышечную массу, теперь ученые хотели выяснить, как эти клетки размножаются вне организма, чтобы определить наиболее благоприятные для них факторы.

Оказалось, что высокий уровень глюкозы негативно сказывался на скорости их роста. Ученые удивились, поскольку известно, что глюкоза производит АТФ – некое "топливо" для стимуляции клеточной активности.

Однако дальнейшие эксперименты подтвердили: среда с низким содержанием глюкозы способствовала производству большего количества новых клеток со всеми характеристиками, необходимыми для пролиферации.

Перспектива исследования

Затем ученые добавили фермент, расщепляющий глюкозу, но и здесь клетки продемонстрировали нормальное выживание. Это означает, что данный тип стволовых клеток получает энергию из совершенно другого источника.

Результаты имеют важное значение для разработки препаратов для сохранения функциональности мышечной ткани. На фоне болезни или возрастных изменений мышцы исчезают довольно быстро, поэтому появление новых препаратов позволит сохранить здоровье людей на более долгий срок.