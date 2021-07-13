Детали исследования

В эксперименте приняли участие 36 здоровых людей, их разделили на 2 группы: рацион первой состоял из большого количества ферментированных продуктов, рацион второй группы содержал продукты с высоким содержанием клетчатки.

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Что обнаружили ученые? В контексте здоровья кишечника большую пользу принесли ферментированные продукты.

Микробиом и кишечник влияют на состояние иммунной системы

Микробиом кишечника формирует пища, которую мы потребляем ежедневно. Чем разнообразнее рацион, тем лучше состояние организма и тем лучше иммунная система. И наоборот, дефицит полезных бактерий связан с развитием ожирения, диабетом и риском других заболеваний.

Ученые стремились выяснить, какой рацион будет полезен именно для биоразнообразия кишечника с целью профилактики и контроля хронических заболеваний.

Рацион групп участников исследования:

Добровольцы из первой группы потребляли йогурт, кефир, ферментированный творог и другие ферментированные овощи, а также рассолы и чайный гриб.

Участники второй группы придерживались диеты с высоким содержанием клетчатки. В их рацион входили бобовые, цельнозерновые, орехи, овощи, фрукты и семена.

Наша гипотеза заключалась в том, что высокое потребление клетчатки окажет положительный эффект на разнообразие микробиоты. Но обнаружили, что этого недостаточно,

– отметила соавтор исследования.

Между тем эффект от ферментированной пищи удивил ученых.

По данным ученых, это потрясающее открытие. Этот эксперимент – одно из первых доказательств того, что простая коррекция рациона может изменить микробиоту за короткий промежуток времени.

Ферментированные продукты быстро улучшают работу кишечника

В группе участников, потреблявших ферментированные продукты, снизилась активность четырех типов иммунных клеток, а также 19 воспалительных белков.

Один из них, интерлейкин 6, связан с развитием ревматоидного артрита, сахарного диабета второго типа и хронического стресса.

В группе людей, рацион которых был обогащен клетчаткой, биоразнообразие бактерий было стабильным, однако ни один из 19 воспалительных белков не снизился.

Перспектива открытия

В дальнейшем ученые планируют провести аналогичный эксперимент с участием людей с аутоиммунными и метаболическими заболеваниями, а также среди беременных женщин и пожилых людей.

После этого можно будет утверждать о пользе конкретных продуктов для контроля хронических заболеваний.