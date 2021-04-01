Назвали простой продукт, который защищает сосуды во время стресса
Какао – один из самых вкусных и вместе с тем недооцененных напитков. Какао содержит много флавоноидов и ученые обнаружили, что эти вещества помогают кровеносным сосудам работать лучше даже на фоне стрессовых событий.
Источник:NewsMedical
Британские ученые провели эксперимент с группой мужчин, которым давали какао с высоким содержанием флавоноидов за 90 минут до выполнения стрессового задания. А вот другая, контрольная группа, пила напитки без этого вещества.
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В обеих группах исследователи измеряли кровоток в области предплечья, оценивали сердечно-сосудистую активность в состоянии покоя и во время стресса, а еще функцию сосудов в течение 90 минут после стресса.
Известно, что психический стресс повышает частоту сердечных сокращений и артериального давления даже у здоровых людей. Временно это приводит к нарушениям функции артерий – это состояние сохраняется некоторое время после стрессового события. Считается, что хроническое воздействие стресса на кровеносные сосуды способствует возникновению различных сердечно-сосудистых событий, в частности: инсульта, тромбоза и других.
Выводы исследования
- У тех людей, которые накануне или во время стрессовой задачи пили какао, функция кровеносных сосудов была нарушена меньше.
- Кроме этого, флавоноиды улучшали кровоток на фоне стресса.
Наши результаты показывают, что потребление богатого флавоноидами какао может быть эффективным для снижения временных нарушений эндотелиальной функции и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов,
– заявила соавтор исследования Катарина Рендейро.
Она добавила, что флавоноиды можно рекомендовать пациентам во время стрессовых периодов.
Где содержатся флавоноиды, кроме какао
Дневную дозу флавоноидов можно получить вследствие потребления таких продуктов:
- яблоки,
- темный виноград,
- ежевика,
- вишня,
- малина,
- груши,
- бобовые,
- зеленый чай.
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