Какао – один из самых вкусных и вместе с тем недооцененных напитков. Какао содержит много флавоноидов и ученые обнаружили, что эти вещества помогают кровеносным сосудам работать лучше даже на фоне стрессовых событий.

Британские ученые провели эксперимент с группой мужчин, которым давали какао с высоким содержанием флавоноидов за 90 минут до выполнения стрессового задания. А вот другая, контрольная группа, пила напитки без этого вещества.

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В обеих группах исследователи измеряли кровоток в области предплечья, оценивали сердечно-сосудистую активность в состоянии покоя и во время стресса, а еще функцию сосудов в течение 90 минут после стресса.

Известно, что психический стресс повышает частоту сердечных сокращений и артериального давления даже у здоровых людей. Временно это приводит к нарушениям функции артерий – это состояние сохраняется некоторое время после стрессового события. Считается, что хроническое воздействие стресса на кровеносные сосуды способствует возникновению различных сердечно-сосудистых событий, в частности: инсульта, тромбоза и других.

Выводы исследования

У тех людей, которые накануне или во время стрессовой задачи пили какао, функция кровеносных сосудов была нарушена меньше.

Кроме этого, флавоноиды улучшали кровоток на фоне стресса.

Наши результаты показывают, что потребление богатого флавоноидами какао может быть эффективным для снижения временных нарушений эндотелиальной функции и улучшения кровотока во время стрессовых эпизодов,

– заявила соавтор исследования Катарина Рендейро.

Она добавила, что флавоноиды можно рекомендовать пациентам во время стрессовых периодов.

Где содержатся флавоноиды, кроме какао

Дневную дозу флавоноидов можно получить вследствие потребления таких продуктов: