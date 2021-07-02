Назвали простой способ, который поможет контролировать мигрень
Источник:The BMJ
Ученые провели новое исследование с участием людей, которые часто имеют мигрени, и обнаружили, что рацион, богатый омега жирными кислотами, может улучшать их состояние, в частности, снижалась интенсивность головной боли.
Рацион современного человека не всегда сбалансирован – богат омега-6 жирными кислотами и наоборот, не достаточно обогащен омега-3. Известно, что жирные кислоты являются предшественниками оксилипинов – так называемых молекул, которые регулируют боль и воспаление в организме.
К теме Изобрели революционный препарат против мигрениОбратите внимание! В предыдущих исследованиях ученые уже определили, что оксилипины с омега-3 обладают обезболивающим действием, а оксилипины с омега-6, наоборот, могут спровоцировать и усиливать боль.
Как употребление омега-3 влияет на интенсивность головной боли
Ученые Северной Каролины хотели определить, может ли рацион, богатый омега-3, повысить уровень кислоты 17-HDHA, что обеспечивает обезболивание и снижение частоты и тяжести головной боли.
В исследовании приняли участие около 2 тысяч человек – их разделили на три группы. Все участники испытывали интенсивную головную боль от 15 до 20 дней в месяц.
Ученые контролировали уровень употребления омега-3:
- участники первой контрольной группы придерживались рациона с привычным уровнем употребления омега-3 и омега-6;
- во второй группе рацион обогатили омега-3;
- а в третьей помимо повышения употребления омега-3, снизили употребление омега-6.
Результаты эксперимента
Через 16 недель эксперимента в двух группах, кроме контрольной, ученые наблюдали повышение 17-HDHA и снижение частоты головной боли.
- Повышение употребления омега-3 сокращало головные боли на 1,3 часа в день и примерно на 2 суток в месяц.
- Повышенный омега-3 и пониженный омега-6 сокращали боль на 1,7 часа в сутки и примерно на 4 дня в месяц.
Лучше, чем лекарства
К слову, такая эффективность почти равноценна новым препаратам, которые применяют для нормализации состояния при мигренях.
Лекарства снижают боль примерно на 2 – 2,5 дня в месяц.
То есть, это позволяет предположить, что коррекция рациона является даже более эффективной, чем специализированные лекарства.
Если учитывать то, что мигрень очень распространенная болезнь, обычное обогащение рациона омега-3 жирными кислотами является очень хорошим решением.