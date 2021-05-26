Назвали простой способ предотвратить деменцию

В новом исследовании британские специалисты по психиатрии и нейробиологии установили, что интервальные голодание – эффективный способ сохранения долгосрочной памяти, что стимулирует возникновение новых зрелых нейронов в гиппокампе.

Исследователи разделили самок мышей на три группы; контрольная группа, которая получала стандартную диету с ежедневным кормлением, ежедневную диету с ограничением калорий (CR) и интервальное голодание (IF), в которой мышей кормили через день. Последние две группы получали на 10% меньше калорий, чем контрольная.

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Детали исследования

В течение трех месяцев мыши в группе IF продемонстрировали улучшенное сохранение долговременной памяти по сравнению с другими группами. Когда изучали мозг этих мышей, было очевидно, что ген Клото был активирован, и нейрогенез увеличился по сравнению с теми, которые находились на диете CR.

Теперь мы значительно лучше понимаем причины, по которым интервальное голодание является эффективным средством увеличения нейрогенеза у пожилых людей,

– сказала доктор Сандрин Тюре.

Предыдущая работа доктора Тюре также доказывает, что диета с ограничением калорийности у людей может улучшить функцию памяти. Это исследование показало, что IF может улучшить процессы обучения и повлиять на когнитивные нарушения, связанные с возрастом.

Теперь исследователи планируют воссоздать это исследование с участием людей, чтобы дополнительно изучить эффекты IF.

Деменция – что это? Это нарушение когнитивных функций, которое провоцирует деградацию памяти, мышления, способности общаться и выполнять повседневные задачи.

Серьезный фактор деменции – наследственность. Но здоровый образ жизни снижает риск ее возникновения несмотря на семейный анамнез.