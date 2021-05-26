В этом необычном исследовании приняли участие около 2 000 человек, средний возраст которых составил 46 лет. Их способность чувствовать вкус проверили с помощью бумажных полосок.

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Тестировали тех людей, которые еще не болели COVID-19. Поскольку болезнь может несколько повлиять на вкусовые рецепторы. Впоследствии участников разделили на 3 группы: дегустаторы, супердегустаторы и недегустаторы.

Недегустаторы – это люди, которые вообще не могут определить, какие вкусы горькие. Супердегустаторы чрезвычайно чувствительны к горечи и могут проявлять очень маленькие ее уровни. Вместо этого просто дегустаторы – люди, у которых рецепторы обычной чувствительности.

Результаты исследования:

В ходе исследования 266 участников получили положительный результат теста на COVID-19.

Интересно, что недегустаторы были значительно более подвержены заражению, чем супердегустаторы, а еще они чаще страдали от тяжелой формы COVID-19.

Дегустаторы проявляли симптомы COVID-19 от легкой до умеренной формы и часто не нуждались в госпитализации.

Более того, супердегустаторы испытывали симптомы COVID-19 всего около 5 дней по сравнению с 23 днями, в течение которых болели даже дегустаторы.

Исследование показало, что те люди, которые имели сопутствующие заболевания или были старше и имели пониженную способность чувствовать горечь, были исключением.

Если вы не можете чувствовать горечь, вам следует быть осторожнее и носить маски в течение более длительного времени, чтобы защитить себя от COVID-19. К сожалению, большинство людей не знают, к какому типу дегустаторов они принадлежат,

– заявил доктор Алан Хирш, неврологический директор Фонда исследований и лечения запаха и вкуса в Чикаго.

Он также посоветовал как выяснить это самостоятельно и без специальных тестовых полосок. Если сельдерей для вас горький на вкус, то вы супердегустатор. А если нет, то стоит быть осторожнее.

Пока не совсем понятно, каким образом вкусовые рецепторы влияют на риск COVID-19, но у исследователей есть довольно интересная теория.

Почему вкус может быть связан с риском COVID-19: теория ученых

Рецепторы горького вкуса, в том числе тот, который называется T2R38, размещены во вкусовых сосочках языка.

Когда T2R38 стимулируется, он производит окись азота, чтобы помочь убить вирус или предотвратить его дальнейшие репликации в слизистой дыхательных путей. Эти слизистые мембраны выстилают дыхательную систему и обеспечивают точку проникновения вирусов, в том числе SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19

– заявил один из исследователей Генри Бархамом.

Ученый также добавил, что в настоящее время связь рецепторов вкуса с риском COVID-19 и других инфекций верхних дыхательных путей изучается в нескольких исследованиях.