Рак груди является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний. Ежегодно его обнаруживают в около миллиона человек.

Источник: Nature Communications

Онкологи и эндокринологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) обнаружили, что периодическое голодание, согласованное с циркадными ритмами, способствует метаболическому здоровью и может замедлить прогрессирование постменопаузального рака груди. Исследование проводилось на самках мышей, страдающих ожирением.

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Как проводилось исследование

У мышей в возрасте 7 – 8 недель вызвали менопаузу. Это делали несколькими способами – удаляли яичники, вводили раковые клетки, истощали их фолликулы или применяли 4-винилциклогексендиепоксид. Кроме этого, им вводили раковые клетки.

После подготовительного периода грызунов распределили на 3 группы: 1 имела круглосуточный доступ к пище, 2 – только в течение 8 часов ночью, когда мыши наиболее активны (с 22:00 до 06:00), зато 3 контрольную группу, которая без ожирения, посадили на неограниченную по времени обычную диету.

Контрольные мыши оставались худыми на протяжении всего исследования. 1 группа набирала вес, а 2 демонстрировала стабилизацию массы тела.

С помощью ультразвука ученые еженедельно оценивали молочные железы грызунов, а когда опухоли становились видимыми, их объемы измеряли при помощи штангенциркуля.

В конце эксперимента животных умертвили, собрали плазму, а также взвесили опухоли, висцеральные жировые ткани, печень, селезенку и легкие. Все образцы обработали формалином или заморозили для дальнейшего анализа.

Ученые обнаружили, что подход с ограничением приема пищи может быть эффективным в профилактике и лечении рака груди. Он улучшил метаболическое здоровье тучных мышей в постменопаузе без изменения количества потребляемых питательных веществ и привел к значительному подавлению развития опухоли, ее прогрессирования и метастазирования.

Нам удалось повысить чувствительность к инсулину, снизить гиперинсулинемию, восстановить циркадные ритмы, просто ограничив мышам доступ к пище. Мы показали, что такой подход отменяет усиленный ожирением рост опухоли молочной железы в отсутствие ограничения калорийности или потери веса,

– рассказал старший автор исследования Николас Вебстер.

Ученые убеждены, что чередование периодов голодания и приемов пищи может быть простой, но действенной стратегией для снижения риска возникновения рака груди или подавление его развития без необходимости соблюдения строгой диеты.

И хотя данные нужно еще подтвердить клиническими исследованиями на людях, результаты показали, что человеку может быть полезно просто изменить время приема пищи, чтобы предотвратить рак груди. При этом не меняя свой рацион.