Назвали психическое нарушение, которое в 3 раза увеличивает риск смерти от коронавируса
Известно, что люди с тяжелыми психическими и нейродегенеративными расстройствами подвержены повышенному риску заражения коронавирусом из-за проблем с восприятием и памятью. Американские ученые выяснили, что шизофрения может также повышать вероятность тяжелого течения и смерти.
Источник: JAMA Psychiatry
Как происходило исследование
В исследовании представлен анализ более 7,3 тысячи взрослых пациентов с подтвержденным COVID-19, которые обращались за помощью в больницы Нью-Йорка в период с марта по май.
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В этой группе ученые выделили пациентов, у которых ранее была диагностирована шизофрения, аффективные и тревожные расстройства и скорректировали данные с учетом пола, возраста, расы и различных факторов риска COVID-19.
Риск смерти от коронавируса с различными заболеваниями
Оказалось, что у пациентов с такими хроническими заболеваниями вероятность умереть от COVID-19 была выше:
- шизофрения – 2,7 раза;
- диабет 1 типа – 3,5 раза;
- диабет 2 типа – 2 раза.
Для сравнения: у людей 45-54 лет риск смерти от коронавируса в 3,9 раза выше по сравнению с молодыми пациентами, и он удваивается с каждым десятилетием.
При этом другие психические расстройства никак не влияли на риск смертности.
Это психическое заболевание с длительным хроническим прогредиентным течением. Оно сопровождается раздвоением психических процессов и изменениями личности, которые нарастают.
Тяжелое психическое заболевание, которое вызывает много разных психологических симптомов.
Врачи часто описывают шизофрению как разновидность психоза. Это означает, что человек не всегда может отличать свои мысли и идеи от реальности.
Информация: NHS
Почему шизофрения влияет на смертность
По словам ученых, продолжительность жизни людей с шизофренией сократилась в среднем на 20 лет. Многие пациенты умирают от пневмонии и вирусных заболеваний, но это было связано главным образом с вредными привычками и сопутствующими заболеваниями. Однако в новом исследовании полученные данные были скорректированы с учетом всех этих факторов.
Вероятно, именно заболевания или препараты, применяемые для лечения, подрывают иммунную систему,
– отметили ученые.
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