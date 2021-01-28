Известно, что люди с тяжелыми психическими и нейродегенеративными расстройствами подвержены повышенному риску заражения коронавирусом из-за проблем с восприятием и памятью. Американские ученые выяснили, что шизофрения может также повышать вероятность тяжелого течения и смерти.

Источник: JAMA Psychiatry

Как происходило исследование

В исследовании представлен анализ более 7,3 тысячи взрослых пациентов с подтвержденным COVID-19, которые обращались за помощью в больницы Нью-Йорка в период с марта по май.

Также по теме: Как чувствуют себя люди через 4 месяца после тяжелого течения коронавируса

В этой группе ученые выделили пациентов, у которых ранее была диагностирована шизофрения, аффективные и тревожные расстройства и скорректировали данные с учетом пола, возраста, расы и различных факторов риска COVID-19.

Риск смерти от коронавируса с различными заболеваниями

Оказалось, что у пациентов с такими хроническими заболеваниями вероятность умереть от COVID-19 была выше:

шизофрения – 2,7 раза;

диабет 1 типа – 3,5 раза;

диабет 2 типа – 2 раза.

Для сравнения: у людей 45-54 лет риск смерти от коронавируса в 3,9 раза выше по сравнению с молодыми пациентами, и он удваивается с каждым десятилетием.

При этом другие психические расстройства никак не влияли на риск смертности.

Это психическое заболевание с длительным хроническим прогредиентным течением. Оно сопровождается раздвоением психических процессов и изменениями личности, которые нарастают.

Шизофрения – что это? Тяжелое психическое заболевание, которое вызывает много разных психологических симптомов. Врачи часто описывают шизофрению как разновидность психоза. Это означает, что человек не всегда может отличать свои мысли и идеи от реальности.

Информация: NHS

Почему шизофрения влияет на смертность

По словам ученых, продолжительность жизни людей с шизофренией сократилась в среднем на 20 лет. Многие пациенты умирают от пневмонии и вирусных заболеваний, но это было связано главным образом с вредными привычками и сопутствующими заболеваниями. Однако в новом исследовании полученные данные были скорректированы с учетом всех этих факторов.

Вероятно, именно заболевания или препараты, применяемые для лечения, подрывают иммунную систему,

– отметили ученые.