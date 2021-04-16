Назвали распространенную болезнь, которая увеличивает риск рака печени в 17 раз
Неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) называют отложение жира в печени у людей, которые не злоупотребляют алкоголем. У пациентов с этим заболеванием риск рака печени увеличивается в 17 раз.
Источник:Hepatology
Опасность неалкогольной жировой болезни печени
Это состояние может прогрессировать до хронического стеатогепатита (воспаление печени из-за ожирения) и приводить сначала к фиброзу, а затем к циррозу печени. От НАЖБП страдает около 25% взрослого населения планеты.
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Среди серьезных осложнений болезни – цирроз печени, печеночная недостаточность и рак печени. Однако самая распространенная причина смерти пациентов с НАЖБП – сердечно-сосудистые заболевания.
Неалкогольная жировая болезнь печени
В новом исследовании ученые из Каролинского института и Колумбийского университета проанализировали данные о почти 40 тысячах человек, за которыми наблюдали с 1966 по 2016 год. За этот период подтвержденная НАЖБП была обнаружена почти у 9 тысяч из них.
Исследование показало, что из-за НАЖБП риск любого вида рака увеличивается на 27%. Большая часть риска приходится на рак печени – вероятность его развития увеличивается в 17 раз по сравнению с показателями людей, которые не страдают от НАЖБП. Этот риск начинает увеличиваться уже на ранних стадиях болезни.
НАЖБП также была связана с небольшим увеличением риска злокачественных опухолей:
- поджелудочной железы;
- почек;
- мочевого пузыря;
- меланомы.
Симптомы неалкогольной жировой болезни печени
На ранних стадиях болезни НАЖБП протекает бессимптомно. Этот диагноз может быть "находкой" при обследовании по другим причинам.
К возможным симптомам болезни на поздних стадиях относят:
- тупую боль в правом подреберье;
- сильную слабость,
- неожиданное снижение массы тела.
Если к болезни присоединился цирроз, то в брюшной полости может накапливаться жидкость (асцит), появляется подкожный сосудистый рисунок, ладони могут стать красными, а кожа – желтой.
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