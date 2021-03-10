Ученые выяснили, что регулярное употребление метформина может снизить риск осложнений и смерти у диабетиков с коронавирусом. Возможно, статины, которые снижают "плохой" холестерин, также могут иметь защитный эффект при заражении SARS-Cov-2.

Что такое статины и как они действуют

Статины – это группа лекарств, которые снижают уровень общего холестерина и холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Механизм действия связан с блокированием биосинтеза холестерина в печени.

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Как правило, статины назначают для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в первую очередь атеросклероза. Эти препараты также потенциально обладают противовоспалительным и противовирусным действием.

Новое исследование

В новом исследовании группа кардиологов из Нью-Йорка сравнила показатели 648 госпитализированных пациентов с коронавирусом, которые регулярно принимали статины до заражения, из 648 больными, которые не принимали эти препараты.

Через месяц наблюдения 14,8% пациентов, принимавших статины, умерли. В то же время в контрольной группе уровень смертности составил 26,5%. После корректировки результатов с учетом различных факторов, таких как демографические характеристики и сопутствующие заболевания, ученые выяснили, что прием статинов снижает риск смертности пациентов в стационаре примерно на 50%.

Кроме того, у людей, которые принимали это лекарство до болезни, были более низкие воспалительные маркеры, в том числе реактивный s-белок.

Сегодня это крупнейшее исследование, в котором подтвердилась положительная связь между приемом статинов и снижением риска смертности от COVID-19, однако эти результаты должны быть подтверждены более масштабными исследованиями. В частности, ученые не выяснили, сколько времени и в каких дозах пациенты принимали это лекарство.