Технику трансцендентальной медитации создал Махариши Махеш Йоги, основатель неоиндуистского религиозного движения, и ее пользу для психического здоровья изучают многие годы. Новое исследование подтвердило, что рекомендации индийского гуру иногда могут быть очень полезны.

Как проходило исследование

Знаменитый режиссер Дэвид Линч практикует трансцендентальную медитацию с 70-х годов и приложил много усилий для ее популяризации. Именно его фонд профинансировал новое исследование с участием 40 ветеранов вооруженных сил США с подтвержденным посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

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Добровольцев распределили на две группы, одна из которых получала стандартное лечение от ПТСР, а вторая практиковала трансцендентальную медитацию. Ветераны должны были пройти 16 часовых сеансов медитации в течение 12 недель. Тяжесть симптомов ПТСР оценивалась с помощью специальной шкалы, кроме того, участники заполняли анкеты о своем состоянии.

Медитация помогла побороть ПТСР

Через три месяца ученые обнаружили, что у половины медитирующих ветеранов симптомы ПТСР практически исчезли, в то время, как в контрольной группе похожий эффект был лишь у 10% участников. Кроме того, у всех ветеранов, практикующих трансцендентальную медитацию, уменьшились признаки депрессии, тревожности, улучшилось качество сна.

Трансцендентальная медитация – это легкая в освоении техника, и в отличие от общепринятых методов лечения ПТСР она не предполагает погружение в травматические переживания прошлого. Для некоторых пациентов этот метод может быть более приемлемым,

– сообщили авторы исследования.