Какое приложение самое популярное

Всего за полгода с момента запуска, приложение Helsi загрузили более 1 миллиона пользователей. Оно стало первым в рейтинге медицинских мобильных приложений Украины.

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Евгений Донец – СЕО медицинской информационной системы Helsi "Мы очень благодарны всем за доверие и поддержку. Такой быстрый рост и успех был бы невозможен без поддержки и партнеров. Мы постоянно работаем чтобы доступ к медицине и медицинским данным был простым".

Что известно о приложении Helsi

Это бесплатное приложение. С его помощью пользователи могут:

записаться на очный или онлайн-прием к врачу в государственную или частную клинику;

выбрать своего врача;

в сервисе доступна электронная медицинская карта, где вы сможете просмотреть результаты анализов, назначение врача и план лечения;

Также Донец добавил, что кроме записи на прием к врачам, совсем скоро пользователи приложения Helsi получат возможность пользоваться электронными больничными и рецептами, видеть результаты всех своих тестов на коронавирус и получать приятные бонусы от партнеров.

"Поэтому надеемся, что второй миллион уже не за горами", – добавил он.

Вакцинация в приложении

Кроме того, Helsi сохраняет данные о проведенной вакцинации от коронавируса. С 1 июня 2021 года более 500 тысяч пользователей имеют возможность просматривать данные о проведенных прививках против COVID-19.

Немного цифр о масштабах украинского приложения

Ежемесячно через Helsi на вакцинацию регистрируется более 190 тысяч человек к 263 пунктам вакцинации по всей стране.

Через сайт и приложение Helsi.me ежемесячно записываются на прием более 2,5 миллиона пациентов.

На прививку от COVID-19 записались более 535 тысяч пользователей.

Системой пользуются более 1 300 учреждений здравоохранения и 49 тысяч врачей по всей Украине.

Внимание! Приложение Helsi доступно в AppStore и Google Play.