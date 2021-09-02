Какое приложение самое популярное
Всего за полгода с момента запуска, приложение Helsi загрузили более 1 миллиона пользователей. Оно стало первым в рейтинге медицинских мобильных приложений Украины.
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Евгений Донец – СЕО медицинской информационной системы Helsi
"Мы очень благодарны всем за доверие и поддержку. Такой быстрый рост и успех был бы невозможен без поддержки и партнеров. Мы постоянно работаем чтобы доступ к медицине и медицинским данным был простым".
Что известно о приложении Helsi
Это бесплатное приложение. С его помощью пользователи могут:
- записаться на очный или онлайн-прием к врачу в государственную или частную клинику;
- выбрать своего врача;
- в сервисе доступна электронная медицинская карта, где вы сможете просмотреть результаты анализов, назначение врача и план лечения;
Также Донец добавил, что кроме записи на прием к врачам, совсем скоро пользователи приложения Helsi получат возможность пользоваться электронными больничными и рецептами, видеть результаты всех своих тестов на коронавирус и получать приятные бонусы от партнеров.
"Поэтому надеемся, что второй миллион уже не за горами", – добавил он.
Вакцинация в приложении
Кроме того, Helsi сохраняет данные о проведенной вакцинации от коронавируса. С 1 июня 2021 года более 500 тысяч пользователей имеют возможность просматривать данные о проведенных прививках против COVID-19.
Немного цифр о масштабах украинского приложения
- Ежемесячно через Helsi на вакцинацию регистрируется более 190 тысяч человек к 263 пунктам вакцинации по всей стране.
- Через сайт и приложение Helsi.me ежемесячно записываются на прием более 2,5 миллиона пациентов.
- На прививку от COVID-19 записались более 535 тысяч пользователей.
- Системой пользуются более 1 300 учреждений здравоохранения и 49 тысяч врачей по всей Украине.