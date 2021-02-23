В Национальной академии наук Украины рассказали, какая болезнь при COVID-19 является самой опасной. Ученые сделали выводы, проанализировав статистику летальности в стране.

В НАН сообщили, что пациенты с диабетом переносят коронавирус тяжелее всего. Особенно, если это пожилые люди.

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Согласно данным, наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а для людей в возрасте от 80 лет – 46%.

Между тем сердечно-сосудистые заболевания при коронавирусе имеют вдвое меньшую летальность. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших в НАН объясняют большим количеством случаев инфицированных с этим сопутствующим заболеванием.



Летальность при COVID-19 по возрастным группам и сопутствующим болезням / Таблица НАН

В НАН прогнозируют, что в Украине будет расти заболеваемость