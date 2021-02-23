Назвали самую опасную болезнь при коронавирусе
В Национальной академии наук Украины рассказали, какая болезнь при COVID-19 является самой опасной. Ученые сделали выводы, проанализировав статистику летальности в стране.
Источник:Национальная академия наук Украины
В НАН сообщили, что пациенты с диабетом переносят коронавирус тяжелее всего. Особенно, если это пожилые люди.
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Согласно данным, наибольшую вероятность летальности имеет сахарный диабет (22%), а для людей в возрасте от 80 лет – 46%.
Между тем сердечно-сосудистые заболевания при коронавирусе имеют вдвое меньшую летальность. Значительный процент сердечно-сосудистых заболеваний среди умерших в НАН объясняют большим количеством случаев инфицированных с этим сопутствующим заболеванием.
Летальность при COVID-19 по возрастным группам и сопутствующим болезням / Таблица НАН
В НАН прогнозируют, что в Украине будет расти заболеваемость
- Согласно прогнозу НАН, в начале марта в Украине может вырасти заболеваемость коронавирусом. Суточный прирост инфицированных в отрезке времени 2 – 8 марта может вырасти в среднем до 6 820.
- Между тем 4 – 5 марта в Украине прогнозируют более чем 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в день.
- Рост заболеваемости наблюдается в 19 регионах из 25.
- Самые высокие темпы распространения инфекции в Винницкой, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.
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