Назвали самые распространенные симптомы заражения "британским штаммом" коронавирус
"Британский штамм" коронавирус стремительно распространяется по всему миру, и ученые сосредоточились на исследовании свойств нового варианта. Эксперты опубликовали отчет о симптомах, характерных для варианта B117.
Источник: Управление национальной статистики Великобритании (ONS)
Как происходило исследование
Исследование проводилось на основании данных опросов жителей Великобритании, у которых подтвердили COVID-19 с 15 ноября по 16 января – именно в этот период новый штамм начал активно распространяться на территории страны. Пациенты, включенные в исследование, отвечали на вопросы о своем самочувствии за прошедшие семь дней.
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Какая разница в симптомах британского штамма и начального
Результаты опроса показали, что количество пациентов, которые пожаловались на кашель, заметно увеличилось: 35% опрошенных против 27% ранее. Также специалисты отметили увеличение доли зараженных, которые жалуются на боль в горле, усталость, мышечные боли.
Потеря вкуса и обоняния при заражении новым вариантом SARS-Cov-2 встречается значительно реже по сравнению с ранними вариантами. При этом доля пациентов, сообщивших о головной боли и расстройствах желудочно-кишечного тракта, не изменилась.
Медики сообщают, поскольку новый вариант SARS-Cov-2 более заразен, вероятно, у инфицированных людей выше вирусная нагрузка, что может влиять на изменение симптоматики.
Что известно о "британском штамме" коронавируса
- Первые сообщения об обнаружении нового штамма коронавируса B117 появились 19 декабря в Великобритании.
- В ответ на потенциально опасность в воскресенье многие страны ввели защитные меры, включая временную отмену полетов в Великобританию.
- В настоящее время "британский штамм" обнаружен в 33 странах.
- Ученые указывают, что в новом штамме необычно большое количество мутаций – 17 – по сравнению с первым штаммом SARS-CoV-2, который обнаружили в Ухане.
- Восемь из этих мутаций - на шиповидном белке, который отвечает за инфицирование. Некоторые из них потенциально могут влиять на способность вируса инфицировать людей.
Информация Bloomberg, Science.
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