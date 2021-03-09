Вчені помітили, що коли рівні пилку в повітрі вищі, то в цей самий період спостерігається підвищення захворюваності на коронавірус SARS-CoV-2.

Дослідники з Технічного університету Мюнхена (TUM) і Helmholtz Zentrum München провели великомасштабне дослідження.

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Навесні 2020 року спалах пандемії коронавірусу збігся з сезоном цвітінням дерев в північній півкулі. Ці спостереження спонукали міжнародну групу дослідників провести широке дослідження. Вчені хотіли знати, чи існує очевидний зв'язок між концентрацією пилку в повітрі й рівнем зараження SARS-CoV-2.

Пилок – важливий екологічний фактор, який впливає на частоту інфікування. Група з кафедри екологічної медицини в TUM зібрала дані про концентрацію пилку в повітрі, погодні умови й інфекцію SARS-CoV-2. У свої розрахунки вчені також включили дані про щільність населення і наслідки заходів ізоляції. 154 дослідника проаналізували дані про пилок зі 130 станцій в 31 країні на 5 континентах.

Результати дослідження

Команда показала, що пилок, який переноситься по повітрю, може становити в середньому 44% змін в рівні зараження. Причому в деяких випадках грають роль вологість і температура повітря.

У періоди без карантинних обмежень, з кожним збільшенням пилку на 100 зерен на кубічний метр, рівень зараження коронавірусом підвищувався на 4%.

У деяких містах Німеччини під час дослідження зафіксували концентрацію до 500 пилкових зерен на кубічний метр, що призвело до загального збільшення рівня інфікування більш ніж на 20%.

Однак в регіонах, де діяли правила ізоляції, число інфікованих в середньому було лише вдвічі нижчим при порівнянних концентраціях пилку.

А ще пилок послаблює імунну відповідь

Високі концентрації пилку призводять до слабшої імунної відповіді дихальних шляхів на віруси, які викликають кашель і застуду. Коли вірус проникає в організм, інфіковані клітини зазвичай відправляють білки-месенджери. Те ж саме і з SARS-CoV-2. Білки, відомі як противірусні інтерферони, сигналізують сусіднім клітинам про посилення противірусного захисту. Крім того, для боротьби з вірусами активується відповідна запальна реакція.

Але якщо концентрація пилку в повітрі висока, а пилкові зерна вдихаються разом з вірусними частинками, тоді утворюється менше противірусних інтерферонів.

Ви не можете уникнути контакту з пилком, яку переносять по повітрю. Тому люди з груп високого ризику повинні бути проінформовані про те, що високі рівні концентрації пилку в повітрі призводять до підвищеної сприйнятливості до вірусних інфекцій дихальних шляхів,

– розповів автор дослідження Стефані Жиль.

Вчені додали, що носіння маски для фільтрації частинок може запобігти потраплянню вірусу і пилку в дихальні шляхи.