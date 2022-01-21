​​Назвали симптом коронавируса, который редко встречается у пожилых людей

Ученые заметили, что коронавирус по-разному проявляется у людей разного возраста.

В частности, они отметили, что распространенный симптом заражения коронавирусом у пожилых встречается реже. Свои выводы опубликовали исследователи из Королевского колледжа Лондона.

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Медики отслеживали симптомы, появляющиеся у инфицированных в первые 3 дня после положительного теста. Данные о них участники исследования записывали с помощью специального приложения. Наблюдения продолжались с апреля по октябрь 2020 года.

Как COVID-19 проявляется у пожилых людей

Данные собрали, когда в украине преобладал британский и исходный уханьский штаммы коронавируса. Другие мутации, такие как Дельта и Омикрон, тогда еще не распространились.

Оказалось, что в разных возрастных группах преобладают свои симптомы.

В частности, для группы 16 – 39 лет наиболее частыми признаками COVID-19 оказалась потеря обоняния, а также боль в груди или животе, и одышка.

Пациенты с коронавирусом в возрасте от 40 до 59 лет жаловались прежде всего на постоянный кашель. Тогда как потерю обоняния и вкуса фиксировали реже, но они также встречались.

Людей от 60 и особенно 80 лет, чаще всего беспокоили:

боль в мышцах и груди;

одышка;

диарея.

Симптомы для мужчин и женщин также различаются

Ученые также обнаружили различия в симптомах мужчин и женщин. Представители обоих полов жалуются на потерю обоняния и боль в груди или животе. Однако у мужчин удушье, слабость и озноб проявлялись чаще.

Новые штаммы внесли свои коррективы

Как сообщили ученые, когда новые штаммы начали преобладать над исходным вариантом, набор симптомов стал другим.

Если раньше основными признаками заболевания считались лихорадка, постоянный кашель, потеря вкуса и обоняния, то с приходом новых вариантов самыми частыми симптомами стали:

головная боль;

насморк;

боль в горле и прочее.

Симптомы Омикрона / данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

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