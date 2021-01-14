Отличительная особенность "британского" штамма коронавируса – чрезвычайно резкое ухудшение самочувствия. Он считается опаснее своего предшественника.

Новый штамм коронавируса обнаружили в начале декабря в Великобритании и до сегодняшнего дня он успел не только вызвать катастрофически сильную вспышку заболеваемости там, но и распространиться в десятках стран, пишет Express.

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Симптомы британского штамма коронавируса

Основные симптомы британского штамма коронавируса, по словам ученых, практически те же, как у его предыдущего варианта. Это повышение температуры, сухой кашель, головная боль, нарушенное обоняние.

Но также медики назвали отличные характеристики британского штамма COVID-19:

мышечная боль, которая вызывает ощущение, будто болят кости

крайне сильная усталость;

пузырьки, которые возникают на ногах

нарушения слуха.

Также специалисты обращают внимание на то, что новому штамму коронавируса свойственно проявляться в очень быстрой смене состояния человека.

Симптомы британского штамма коронавируса у детей

Большинство больных детей также страдают от усталости и многие из них становятся замкнутыми. У новорожденных наблюдаются частые приступы истерики и плача.

Большая часть инфицированных детей (53%) жаловались на головную боль. Вместе с тем они могут чувствовать и боль в животе. Поэтому врачи рекомендуют родителям спрашивать у своих детей, не болит ли у них голова одновременно с дискомфортом в животе.

Еще одним симптомом является температура выше 37 градусов. Она была почти у половины больных британским штаммом коронавируса. Кроме того, на наличие инфекции в организме у детей может указывать больное горло.



Новый штам коронавируса: что стоит знать / Инфографика 24 канала