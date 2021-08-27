Так, согласно данным исследования британских ученых, сейчас полностью вакцинированные люди составляют почти 30% положительных случаев в Великобритании. Поэтому важно знать о симптомах болезни уже после вакцинации. Однако течение болезни может существенно отличаться, а симптомы легко спутать с обычной простудой.

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Кто чаще всего заражается

Стоит знать, что новые случаи чаще всего встречаются среди младшего населения. В частности, в возрастных группах 18 – 35 лет. Следом за ними идут дети 0 – 18 лет. Как отмечают исследователи, склонность этих возрастных групп не исключает того, что старшие люди не заражаются.

Однако в процентном соотношении после начала кампании вакцинации, именно у молодых людей в Великобритании чаще всего диагностируется заражение коронавирусом после получения двух дох прививки.

Справка. Великобритания на пятом месте в мире по количеству больных коронавирусом.

Симптомы коронавируса у вакцинированных

Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник программы ZOE COVID Study, заявил, что их данные показывают, что поствакцинальные инфекции гораздо больше напоминают простуду, чем грипп. Поэтому признаки коронавируса очень легко спутать.

Мы вновь призываем правительство добавить в свой перечень новые симптомы, похожие на простуду, чтобы помочь общественности и зафиксировать новые случаи,

– отметил он.

Симптомы бывают выражены не сильно и основным признаком остается легкое недомогание.