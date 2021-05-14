Как происходило исследование

В исследовании приняли участие более 3,7 тысячи госпитализированных пациентов из 13 стран Северной Америки, Европы, Азии и Африки. Все они проходили обследование с марта по октябрь 2020 года на предмет неврологических осложнений, связанных с коронавирусом. Средний возраст пациентов составил 60 лет.

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Какие неврологические симптомы чаще всего возникают

Результаты показали, что неврологические симптомы испытывали 82% пациентов в этой группе. Эти осложнения классифицировали по двум типам симптомов: те, о которых рассказали сами пациенты, и – диагностированные врачами, такие как энцефалопатия или инсульт.

Чаще всего пациенты жаловались на головную боль – 37%.

Вторым распространенным симптомом оказалась потеря обоняния и вкуса, о чем сообщили 26% больных.

Что касается неврологических состояний, которые были диагностированы медиками, то наиболее частым осложнением оказалась энцефалопатия – диффузное поражение головного мозга и отмирание его клеток. Такое положение характеризуется спутанным сознанием и бредом.

Авторы исследования обнаружили, что определенные демографические группы имели повышенный риск серьезных неврологических осложнений – это люди пожилого возраста, в первую очередь мужчины, а также пациенты, у которых в анамнезе были диагностированы неврологические нарушения.

Исследование также показало, что пациенты, у которых были клинически диагностированы подобные осложнения, подвержены высокому риску смертности от COVID-19 по сравнению с больными, которые сами сообщали о своих симптомах.

Наличие неврологических признаков или синдромов с COVID-19 значительно увеличивало риск смерти во время госпитализации. Эти наблюдения подчеркивают важность неврологических проявлений и их потенциальное влияние,

– говорится в исследовании.