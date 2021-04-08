Снижение зрения или слуха отдельно не увеличивает вероятность развития деменции. Их одновременное поражение гораздо опаснее.

В новом исследовании приняли участие 6250 человек в возрасте от 58 лет до 101 года. Ученые наблюдали за ними в течение шести лет. В начале исследования участники ответили на вопрос о том, как они оценивают свое зрение и слух. Каждые два года они проходили проверку когнитивных способностей.

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Деменция и потеря слуха и зрения

В начале исследования деменцию обнаружили у 7,6% лиц с одновременным снижением слуха и зрения,

Через шесть лет – еще у 7,4% людей из этой группы.

В то же время ослабление слуха и зрения отдельно были связаны с развитием деменции в 2,9% и 2,4% случаев соответственно за время наблюдения.

Ученые провели расчеты, учитывая другие факторы риска, которые могли повлиять на вероятность развития деменции у участников исследования (пол, социальное положение, уровень образования и другие).

Оказалось, что одновременное поражение зрения и слуха связано с увеличением риска развития деменции в два раза по сравнению с показателями других людей. Снижение только зрения или слуха не было связано с ростом риска деменции.

Почему возникает связь

Люди пожилого возраста со снижением только зрения или слуха обычно могут поддерживать социальные контакты, поэтому могут быть не настолько изолированными и подавленными, как люди с поражением обоих чувств,

– отметили ученые.

Они отметили, что депрессия и изоляция считаются факторами риска деменции.